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Племянник Карапетяна заявил, что не имеет процессуального статуса - РИА Новости, 08.07.2025
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12:55 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/karapetyan-2027872092.html
Племянник Карапетяна заявил, что не имеет процессуального статуса
Племянник Карапетяна заявил, что не имеет процессуального статуса - РИА Новости, 08.07.2025
Племянник Карапетяна заявил, что не имеет процессуального статуса
Глава совета директоров компании "Электросети Армении", племянник предпринимателя Самвела Карапетяна Нарек Карапетян заявил после обыска в компании, что в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:55:00+03:00
2025-07-08T12:55:00+03:00
преследование карапетяна в армении
армянская апостольская церковь
электросети армении
ташир
никол пашинян
самвел карапетян
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Глава совета директоров компании "Электросети Армении", племянник предпринимателя Самвела Карапетяна Нарек Карапетян заявил после обыска в компании, что в настоящее время у него нет никакого процессуального статуса. "Никакого (процессуального - ред.) статуса нет, но это вопрос дней", - заявил Карапетян журналистам. По его словам, в ходе обыска сотрудники следственного комитета изъяли 37 документов, касающихся повседневной работы компании. Он добавил, что обстоятельных сведений о деле, в рамках которого был проведен обыск, у него нет. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера республики Никола Пашиняна. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы. Ранее резко обострились отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью - точкой отсчета стал конец мая, когда Пашинян разместил оскорбительные посты в адрес церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Обстановка у дома Нарека Карапетяна
Обстановка у дома Нарека Карапетяна
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преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, электросети армении, ташир , никол пашинян, самвел карапетян, армения, ереван, россия, в мире
Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь, Электросети Армении, Ташир , Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армения, Ереван, Россия, В мире
Племянник Карапетяна заявил, что не имеет процессуального статуса

Племянник Карапетяна Нарек заявил, что не имеет процессуального статуса

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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Глава совета директоров компании "Электросети Армении", племянник предпринимателя Самвела Карапетяна Нарек Карапетян заявил после обыска в компании, что в настоящее время у него нет никакого процессуального статуса.
"Никакого (процессуального - ред.) статуса нет, но это вопрос дней", - заявил Карапетян журналистам. По его словам, в ходе обыска сотрудники следственного комитета изъяли 37 документов, касающихся повседневной работы компании.
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Он добавил, что обстоятельных сведений о деле, в рамках которого был проведен обыск, у него нет.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера республики Никола Пашиняна. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Ранее резко обострились отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью - точкой отсчета стал конец мая, когда Пашинян разместил оскорбительные посты в адрес церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Преследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковьЭлектросети АрменииТаширНикол ПашинянСамвел КарапетянАрменияЕреванРоссияВ мире
 
 
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