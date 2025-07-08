https://ria.ru/20250708/karapetyan-2027828442.html

СК Армении заявил о следственных действиях в доме племянника Карапетяна

СК Армении заявил о следственных действиях в доме племянника Карапетяна - РИА Новости, 08.07.2025

СК Армении заявил о следственных действиях в доме племянника Карапетяна

Следственный комитет Армении проводит "неотложные следственные действия" в доме Нарека Карапетяна, племянника предпринимателя Самвела Карапетяна, который ранее... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:38:00+03:00

2025-07-08T09:38:00+03:00

2025-07-08T09:57:00+03:00

армения

самвел карапетян

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преследование карапетяна в армении

в мире

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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Следственный комитет Армении проводит "неотложные следственные действия" в доме Нарека Карапетяна, племянника предпринимателя Самвела Карапетяна, который ранее был арестован после его заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СК Кима Авдалян."В доме Нарека Карапетяна проводятся неотложные следственные действия", - заявила собеседница агентства.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, самвел карапетян, следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении , в мире