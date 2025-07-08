СК Армении заявил о следственных действиях в доме племянника Карапетяна
СК Армении проводит следственные действия в доме племянника Карапетяна Нарека
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлемянник арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Нарек
Племянник арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Нарек. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Следственный комитет Армении проводит "неотложные следственные действия" в доме Нарека Карапетяна, племянника предпринимателя Самвела Карапетяна, который ранее был арестован после его заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СК Кима Авдалян.
"В доме Нарека Карапетяна проводятся неотложные следственные действия", - заявила собеседница агентства.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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