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СК Армении заявил о следственных действиях в доме племянника Карапетяна - РИА Новости, 08.07.2025
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09:38 08.07.2025 (обновлено: 09:57 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/karapetyan-2027828442.html
СК Армении заявил о следственных действиях в доме племянника Карапетяна
СК Армении заявил о следственных действиях в доме племянника Карапетяна - РИА Новости, 08.07.2025
СК Армении заявил о следственных действиях в доме племянника Карапетяна
Следственный комитет Армении проводит "неотложные следственные действия" в доме Нарека Карапетяна, племянника предпринимателя Самвела Карапетяна, который ранее... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:38:00+03:00
2025-07-08T09:57:00+03:00
армения
самвел карапетян
следственный комитет россии (ск рф)
преследование карапетяна в армении
в мире
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Следственный комитет Армении проводит "неотложные следственные действия" в доме Нарека Карапетяна, племянника предпринимателя Самвела Карапетяна, который ранее был арестован после его заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СК Кима Авдалян."В доме Нарека Карапетяна проводятся неотложные следственные действия", - заявила собеседница агентства.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html
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армения, самвел карапетян, следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Самвел Карапетян, Следственный комитет России (СК РФ), Преследование Карапетяна в Армении , В мире
СК Армении заявил о следственных действиях в доме племянника Карапетяна

СК Армении проводит следственные действия в доме племянника Карапетяна Нарека

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлемянник арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Нарек
Племянник арестованного владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна Нарек - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Племянник арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Нарек. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Следственный комитет Армении проводит "неотложные следственные действия" в доме Нарека Карапетяна, племянника предпринимателя Самвела Карапетяна, который ранее был арестован после его заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СК Кима Авдалян.
"В доме Нарека Карапетяна проводятся неотложные следственные действия", - заявила собеседница агентства.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом
20 июня, 17:54
 
АрменияСамвел КарапетянСледственный комитет России (СК РФ)Преследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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