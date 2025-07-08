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Более 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря господдержке - РИА Новости, 08.07.2025
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Твой бизнес
 
18:02 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/kamchatka-2027994880.html
Более 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря господдержке
Более 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря господдержке - РИА Новости, 08.07.2025
Более 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря господдержке
Количество региональных брендов на Камчатке превысило 200, они развиваются благодаря федеральным мерам поддержи, участвуя в конкурсе "Знай наших", сообщает... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:02:00+03:00
2025-07-08T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество региональных брендов на Камчатке превысило 200, они развиваются благодаря федеральным мерам поддержи, участвуя в конкурсе "Знай наших", сообщает пресс-служба краевого правительства. "Безусловно, федеральные меры поддержки дополняются региональными. Так, два года подряд мы предоставляем безвозмездные денежные средства по двум субсидиям — на развитие региональных брендов и в сфере креативных индустрий. Повестка креативных индустрий находится на пике и поддержана президентом России", — приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Камчатского края Инги Мандрик. Она добавила, что данные меры поддержки помогают специализироваться и точечно оказывать меры поддержки предпринимателям, которые оказывают свою деятельность в данном направлении. В пример ведомство привело дело предпринимательницы Регины Чайниковой. С помощью господдержки она смогла расширить производство в вязальной мастерской и создать дополнительные рабочие места. Местная жительница получила субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий в прошлом году. В пресс-службе напомнили, что в 2023 году проект "Береги Камчатку" стал победителем конкурса "Знай наших" в направлении "Креативные индустрии". Конкурс был запущен в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", чтобы помочь отечественному бизнесу в продвижении продукции. Организаторами этого форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.
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твой бизнес – новости, экономика, технологии, камчатка, камчатский край, россия, агентство стратегических инициатив (аси), поддержка бизнеса
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Более 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря господдержке

Свыше 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря федподдержке

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество региональных брендов на Камчатке превысило 200, они развиваются благодаря федеральным мерам поддержи, участвуя в конкурсе "Знай наших", сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Безусловно, федеральные меры поддержки дополняются региональными. Так, два года подряд мы предоставляем безвозмездные денежные средства по двум субсидиям — на развитие региональных брендов и в сфере креативных индустрий. Повестка креативных индустрий находится на пике и поддержана президентом России", — приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Камчатского края Инги Мандрик.
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Она добавила, что данные меры поддержки помогают специализироваться и точечно оказывать меры поддержки предпринимателям, которые оказывают свою деятельность в данном направлении.
В пример ведомство привело дело предпринимательницы Регины Чайниковой. С помощью господдержки она смогла расширить производство в вязальной мастерской и создать дополнительные рабочие места. Местная жительница получила субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий в прошлом году.
В пресс-службе напомнили, что в 2023 году проект "Береги Камчатку" стал победителем конкурса "Знай наших" в направлении "Креативные индустрии". Конкурс был запущен в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", чтобы помочь отечественному бизнесу в продвижении продукции. Организаторами этого форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.
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