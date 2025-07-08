https://ria.ru/20250708/kamchatka-2027994880.html
Более 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря господдержке
Более 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря господдержке - РИА Новости, 08.07.2025
Более 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря господдержке
Количество региональных брендов на Камчатке превысило 200, они развиваются благодаря федеральным мерам поддержи, участвуя в конкурсе "Знай наших", сообщает... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:02:00+03:00
2025-07-08T18:02:00+03:00
2025-07-08T18:02:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
экономика
технологии
камчатка
камчатский край
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d153f0bd5905159dd2fb96ccb07feb89.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество региональных брендов на Камчатке превысило 200, они развиваются благодаря федеральным мерам поддержи, участвуя в конкурсе "Знай наших", сообщает пресс-служба краевого правительства. "Безусловно, федеральные меры поддержки дополняются региональными. Так, два года подряд мы предоставляем безвозмездные денежные средства по двум субсидиям — на развитие региональных брендов и в сфере креативных индустрий. Повестка креативных индустрий находится на пике и поддержана президентом России", — приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Камчатского края Инги Мандрик. Она добавила, что данные меры поддержки помогают специализироваться и точечно оказывать меры поддержки предпринимателям, которые оказывают свою деятельность в данном направлении. В пример ведомство привело дело предпринимательницы Регины Чайниковой. С помощью господдержки она смогла расширить производство в вязальной мастерской и создать дополнительные рабочие места. Местная жительница получила субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий в прошлом году. В пресс-службе напомнили, что в 2023 году проект "Береги Камчатку" стал победителем конкурса "Знай наших" в направлении "Креативные индустрии". Конкурс был запущен в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", чтобы помочь отечественному бизнесу в продвижении продукции. Организаторами этого форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.
https://ria.ru/20250707/zabaykale-2027655417.html
https://ria.ru/20250704/biznes-2027266882.html
камчатка
камчатский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_872490dedfcaa5dd663820c2d5b6a86c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, экономика, технологии, камчатка, камчатский край, россия, агентство стратегических инициатив (аси), поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Экономика, Технологии, Камчатка, Камчатский край, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Поддержка бизнеса
Более 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря господдержке
Свыше 200 региональных брендов создали на Камчатке благодаря федподдержке
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество региональных брендов на Камчатке превысило 200, они развиваются благодаря федеральным мерам поддержи, участвуя в конкурсе "Знай наших", сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Безусловно, федеральные меры поддержки дополняются региональными. Так, два года подряд мы предоставляем безвозмездные денежные средства по двум субсидиям — на развитие региональных брендов и в сфере креативных индустрий. Повестка креативных индустрий находится на пике и поддержана президентом России", — приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Камчатского края Инги Мандрик.
Она добавила, что данные меры поддержки помогают специализироваться и точечно оказывать меры поддержки предпринимателям, которые оказывают свою деятельность в данном направлении.
В пример ведомство привело дело предпринимательницы Регины Чайниковой. С помощью господдержки она смогла расширить производство в вязальной мастерской и создать дополнительные рабочие места. Местная жительница получила субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий в прошлом году.
В пресс-службе напомнили, что в 2023 году проект "Береги Камчатку" стал победителем конкурса "Знай наших" в направлении "Креативные индустрии". Конкурс был запущен в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", чтобы помочь отечественному бизнесу в продвижении продукции. Организаторами этого форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ.