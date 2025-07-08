https://ria.ru/20250708/kaluga-2028034090.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.07.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T23:06:00+03:00

2025-07-08T23:06:00+03:00

2025-07-08T23:06:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия