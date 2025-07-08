https://ria.ru/20250708/kadyrov-2028027593.html

Кадыров рассказал о гуманном отношении российских бойцов к пленным

Кадыров рассказал о гуманном отношении российских бойцов к пленным - РИА Новости, 08.07.2025

Кадыров рассказал о гуманном отношении российских бойцов к пленным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о гуманном отношении со стороны российских бойцов к украинским пленным. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T21:57:00+03:00

2025-07-08T21:57:00+03:00

2025-07-08T21:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 8 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о гуманном отношении со стороны российских бойцов к украинским пленным. "Пленного украинца, которого спасли бойцы, зовут Евгений… Плен для бедолаги был единственным спасением. Он был очень слаб в результате ранения ног, а также несколько дней оставался без еды и воды. По сути дела, он был брошен на произвол судьбы своими "коллегами" по фашизму из рядов ВСУ. Воины полка "АХМАТ-Чечня" напоили и накормили пленного, доставили в госпиталь "АХМАТ", где он проходит лечение. Теперь жизнь Евгения вне опасности", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также рассказал, что бывшего военнослужащий ВСУ - простого рабочего, силой задержали в декабре прошлого года сотрудники ТЦК Украины в Ровенской области. В прошлые годы он приезжал на заработки в Россию и никакого желания "воевать за режим Зеленского ни у него, ни у окружающих его людей не было". "Под интенсивным огнем, рискуя жизнями, они вынесли его буквально на руках, преодолев более шести километров. Этот акт мужества – яркое свидетельство того, что даже в самые трудные времена наши ребята сохраняют в себе человечность и сострадание", - написал Кадыров. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250603/svo-2020714823.html

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украина, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины