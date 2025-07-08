https://ria.ru/20250708/izrail-2027980143.html
Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году
Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году - РИА Новости, 08.07.2025
Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу элитного подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС, который был причастен к нападению на Израиль в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:20:00+03:00
2025-07-08T17:20:00+03:00
2025-07-08T17:25:00+03:00
в мире
израиль
хамас
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_98ae5efc994500e7f2e722294f83c8ad.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу элитного подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС, который был причастен к нападению на Израиль в октябре 2023 года, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Первого июля 2025 года силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Таху Абу Аяде, командира подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС. Он вместе со своим отрядом проник на территорию Израиля 7 октября (2023 года - ред.) и руководил нападением на автозаправку в кибуце Маген", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что последние несколько недель Абу Аяд организовывал террористические атаки против сил ЦАХАЛ, действующих в районе Хан-Юниса. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также затронули Йемен, Ливан и Иран.
https://ria.ru/20250707/more-2027699402.html
https://ria.ru/20250708/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47b3567fc6c056b84ac0ebc24e180fff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации боевика ХАМАС, причастного к атаке 7 октября 2023-го