https://ria.ru/20250708/izrail-2027980143.html

Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году

Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году - РИА Новости, 08.07.2025

Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу элитного подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС, который был причастен к нападению на Израиль в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:20:00+03:00

2025-07-08T17:20:00+03:00

2025-07-08T17:25:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу элитного подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС, который был причастен к нападению на Израиль в октябре 2023 года, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Первого июля 2025 года силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Таху Абу Аяде, командира подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС. Он вместе со своим отрядом проник на территорию Израиля 7 октября (2023 года - ред.) и руководил нападением на автозаправку в кибуце Маген", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что последние несколько недель Абу Аяд организовывал террористические атаки против сил ЦАХАЛ, действующих в районе Хан-Юниса. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также затронули Йемен, Ливан и Иран.

https://ria.ru/20250707/more-2027699402.html

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в мире, израиль, хамас, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)