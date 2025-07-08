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Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году - РИА Новости, 08.07.2025
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17:20 08.07.2025 (обновлено: 17:25 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/izrail-2027980143.html
Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году
Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году - РИА Новости, 08.07.2025
Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу элитного подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС, который был причастен к нападению на Израиль в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:20:00+03:00
2025-07-08T17:25:00+03:00
в мире
израиль
хамас
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу элитного подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС, который был причастен к нападению на Израиль в октябре 2023 года, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Первого июля 2025 года силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Таху Абу Аяде, командира подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС. Он вместе со своим отрядом проник на территорию Израиля 7 октября (2023 года - ред.) и руководил нападением на автозаправку в кибуце Маген", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что последние несколько недель Абу Аяд организовывал террористические атаки против сил ЦАХАЛ, действующих в районе Хан-Юниса. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также затронули Йемен, Ливан и Иран.
https://ria.ru/20250707/more-2027699402.html
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в мире, израиль, хамас, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль заявил о ликвидации члена ХАМАС, причастного к атаке в 2023 году

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации боевика ХАМАС, причастного к атаке 7 октября 2023-го

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу элитного подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС, который был причастен к нападению на Израиль в октябре 2023 года, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Первого июля 2025 года силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Таху Абу Аяде, командира подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС. Он вместе со своим отрядом проник на территорию Израиля 7 октября (2023 года - ред.) и руководил нападением на автозаправку в кибуце Маген", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что последние несколько недель Абу Аяд организовывал террористические атаки против сил ЦАХАЛ, действующих в районе Хан-Юниса.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также затронули Йемен, Ливан и Иран.
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