https://ria.ru/20250708/izrail-2027978962.html

Reuters: в Израиле впервые подтвердили поражение Ираном военных объектов

Reuters: в Израиле впервые подтвердили поражение Ираном военных объектов - РИА Новости, 08.07.2025

Reuters: в Израиле впервые подтвердили поражение Ираном военных объектов

Военные Израиля впервые признали, что Иран поразил их военные объекты в ходе ракетных обстрелов в июне, передает агентство Reuters. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:12:00+03:00

2025-07-08T17:12:00+03:00

2025-07-08T17:33:00+03:00

в мире

израиль

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024789287_0:740:960:1280_1920x0_80_0_0_4333a5726f41f9fd7f64a11e53b12d1a.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военные Израиля впервые признали, что Иран поразил их военные объекты в ходе ракетных обстрелов в июне, передает агентство Reuters.На прошлой неделе британская газета Daily Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что Израиль скрыл данные о поражении Ираном четырех военных базах в центральной и северной частях страны, а также военного аэродрома Тель-Ноф.Израильский чиновник во вторник подтвердил, что ударам Ирана подверглись "очень немногие" объекты, которые остались функционирующими. Согласно правилам военных брифингов он остался неназванным.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250705/voyna-2027298489.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте