https://ria.ru/20250708/izrail-2027804633.html

Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю

Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю - РИА Новости, 08.07.2025

Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у палестинцев должна быть вся власть над собой, но... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:02:00+03:00

2025-07-08T03:02:00+03:00

2025-07-08T03:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у палестинцев должна быть вся власть над собой, но никаких сил угрожать Израилю, комментируя возможность двугосударственного решения. Трансляцию мероприятия вело агентство Ассошиэйтед Пресс."Я считаю, что палестинцы должны иметь все полномочия, чтобы управлять собой, но никаких сил, которые бы угрожали нам", - заявил Нетаньяху, комментируя возможность двугосударственного решения израильского конфликта. Трамп, в свою очередь, отказался отвечать на вопрос о своем отношении к возможности двугосударственного решения, переадресовав вопрос Нетаньяху.

https://ria.ru/20250707/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, сша