https://ria.ru/20250708/izrail-2027804633.html
Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю
Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю - РИА Новости, 08.07.2025
Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у палестинцев должна быть вся власть над собой, но... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:02:00+03:00
2025-07-08T03:02:00+03:00
2025-07-08T03:07:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_148:0:1908:990_1920x0_80_0_0_3632fd8fb14dec48077496f865562840.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у палестинцев должна быть вся власть над собой, но никаких сил угрожать Израилю, комментируя возможность двугосударственного решения. Трансляцию мероприятия вело агентство Ассошиэйтед Пресс."Я считаю, что палестинцы должны иметь все полномочия, чтобы управлять собой, но никаких сил, которые бы угрожали нам", - заявил Нетаньяху, комментируя возможность двугосударственного решения израильского конфликта. Трамп, в свою очередь, отказался отвечать на вопрос о своем отношении к возможности двугосударственного решения, переадресовав вопрос Нетаньяху.
https://ria.ru/20250707/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_268:0:1700:1074_1920x0_80_0_0_96cde414b278ce90bb430dbc0756fd10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, сша
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, США
Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю
Нетаньяху: у палестинцев должна быть власть над собой, но никаких сил для угрозы