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Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю - РИА Новости, 08.07.2025
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03:02 08.07.2025 (обновлено: 03:07 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/izrail-2027804633.html
Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю
Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю - РИА Новости, 08.07.2025
Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у палестинцев должна быть вся власть над собой, но... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:02:00+03:00
2025-07-08T03:07:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у палестинцев должна быть вся власть над собой, но никаких сил угрожать Израилю, комментируя возможность двугосударственного решения. Трансляцию мероприятия вело агентство Ассошиэйтед Пресс."Я считаю, что палестинцы должны иметь все полномочия, чтобы управлять собой, но никаких сил, которые бы угрожали нам", - заявил Нетаньяху, комментируя возможность двугосударственного решения израильского конфликта. Трамп, в свою очередь, отказался отвечать на вопрос о своем отношении к возможности двугосударственного решения, переадресовав вопрос Нетаньяху.
https://ria.ru/20250707/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, сша
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, США
Нетаньяху считает, что у палестинцев не должно быть сил для угрозы Израилю

Нетаньяху: у палестинцев должна быть власть над собой, но никаких сил для угрозы

© Benjamin Netanyahu/TelegramКадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху
Кадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Кадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у палестинцев должна быть вся власть над собой, но никаких сил угрожать Израилю, комментируя возможность двугосударственного решения. Трансляцию мероприятия вело агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Я считаю, что палестинцы должны иметь все полномочия, чтобы управлять собой, но никаких сил, которые бы угрожали нам", - заявил Нетаньяху, комментируя возможность двугосударственного решения израильского конфликта.
Трамп, в свою очередь, отказался отвечать на вопрос о своем отношении к возможности двугосударственного решения, переадресовав вопрос Нетаньяху.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампСША
 
 
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