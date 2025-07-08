https://ria.ru/20250708/izbienie-2027894832.html
Жителя Омской области заподозрили в избиении подростков на камеру
Жителя Омской области заподозрили в избиении подростков на камеру - РИА Новости, 08.07.2025
Жителя Омской области заподозрили в избиении подростков на камеру
Житель поселка Лузино в Омской области подозревается в избиении подростков на камеру, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:00:00+03:00
2025-07-08T14:00:00+03:00
2025-07-08T14:00:00+03:00
происшествия
омская область
марьяновский район
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ОМСК, 8 июл - РИА Новости. Житель поселка Лузино в Омской области подозревается в избиении подростков на камеру, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Ранее в соцсетях появилось несколько видео, на которых молодой человек избивает и оскорбляет подростков. После жалобы родителей одного школьников полиция установила, что нападавший - это 20-летний житель Марьяновского района. По данным полиции, ранее он общался с пострадавшими в одной компании. Прокуратура Омского района взяла на контроль доследственную проверку этого случая. "Мужчина, используя малозначительные поводы, нанес подросткам телесные повреждения, при этом один из участников конфликта снимал происходящее на видео. Один из пострадавших после драки обратился в больницу", – сообщили в пресс-службе. Правоохранители подчеркнули, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, угоны и причинение телесных повреждений. Сотрудники полиции и прокуратуры выясняют причины конфликта и степень причинения вреда подросткам.
https://ria.ru/20250325/krasnojarsk-2007140999.html
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происшествия, омская область, марьяновский район, омский район
Происшествия, Омская область, Марьяновский район, Омский район
Жителя Омской области заподозрили в избиении подростков на камеру
Прокуратура: жителя Омской области заподозрили в избиении подростков на камеру