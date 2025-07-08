https://ria.ru/20250708/italija-2027952746.html

В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета

В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета - РИА Новости, 08.07.2025

В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета

Международный аэропорт "Орио-аль-Серио" близ города Бергамо на севере Италии временно закрылся во вторник из-за гибели человека на рулежной дорожке. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:19:00+03:00

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2025-07-08T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международный аэропорт "Орио-аль-Серио" близ города Бергамо на севере Италии временно закрылся во вторник из-за гибели человека на рулежной дорожке. "Полеты в аэропорту Милан-Бергамо были приостановлены в 10.20 (11.20 мск - ред.) из-за возникшей на рулежной дорожке проблемы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают ее причины. Воздушное движение возобновилось в 12.00 (13.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении на сайте аэропорта, который также обслуживает Милан. Газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в аэропорту пишет, что мужчину в возрасте около 35 лет затянуло в двигатель готовившегося к вылету самолета. По данным издания, погибший бежал в сторону воздушного судна во время выполнения пилотом руления.

https://ria.ru/20250424/samolet-2013298009.html

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в мире, бергамо, италия, милан