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Эксперт рассказал, почему Трамп препятствовал инвестициям в Иран - РИА Новости, 08.07.2025
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14:32 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/iran-2027906563.html
Эксперт рассказал, почему Трамп препятствовал инвестициям в Иран
Эксперт рассказал, почему Трамп препятствовал инвестициям в Иран - РИА Новости, 08.07.2025
Эксперт рассказал, почему Трамп препятствовал инвестициям в Иран
Президент США Дональд Трамп еще в свой первый срок сделал все, чтобы не допустить экономического усиления и открытости Ирана, так как Исламская республика... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:32:00+03:00
2025-07-08T14:32:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
такер карлсон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще в свой первый срок сделал все, чтобы не допустить экономического усиления и открытости Ирана, так как Исламская республика смогла бы продвигать инициативы в регионе, выразил мнение в беседе с РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов. "Политика Трампа с первого срока была направлена именно на экономическое ослабление Ирана. Он сделал все сам, чтобы не допустить открытости Ирана к странам Запада. Его (Трампа - ред.) убедили, что снятие санкций приведет к усилению Ирана и именно поэтому он в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки (СВПД - ред.) в 2018 году. Ядерная программа Исламской Республики Иран была лишь поводом для давления на нее", - сказал Семенов. Эксперт отметил, что Иран – это страна, которая хотела бы продолжать взаимодействие с Западом, развивать экономику, социальные программы, промышленность и повышать благосостояние населения. Поэтому Иран не может быть против инвестиций со стороны Запада и США, они сами создают препятствия для этого, сказал он. "Запад боится процветающего Ирана, который может быть некой альтернативой для поддерживаемых Западом режимам в регионе", - добавил член совета правления Центра ближневосточных исследований. По его словам, для США скорее выгоднее, чтобы Иран продолжил обогащать уран, используя это для санкций, чем продолжил экономическое развитие, тем самым усиливал свои позиции в ближневосточном регионе. В понедельник президент Ирана в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Тегеран не создает барьеров для прихода американских инвесторов, а все, что препятствует, идёт "от американских санкций". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250706/iran-2027467768.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, такер карлсон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Такер Карлсон, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Эксперт рассказал, почему Трамп препятствовал инвестициям в Иран

Востоковед Семенов: Трамп сделал все для экономического ослабления Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще в свой первый срок сделал все, чтобы не допустить экономического усиления и открытости Ирана, так как Исламская республика смогла бы продвигать инициативы в регионе, выразил мнение в беседе с РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.
"Политика Трампа с первого срока была направлена именно на экономическое ослабление Ирана. Он сделал все сам, чтобы не допустить открытости Ирана к странам Запада. Его (Трампа - ред.) убедили, что снятие санкций приведет к усилению Ирана и именно поэтому он в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки (СВПД - ред.) в 2018 году. Ядерная программа Исламской Республики Иран была лишь поводом для давления на нее", - сказал Семенов.
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Эксперт отметил, что Иран – это страна, которая хотела бы продолжать взаимодействие с Западом, развивать экономику, социальные программы, промышленность и повышать благосостояние населения. Поэтому Иран не может быть против инвестиций со стороны Запада и США, они сами создают препятствия для этого, сказал он. "Запад боится процветающего Ирана, который может быть некой альтернативой для поддерживаемых Западом режимам в регионе", - добавил член совета правления Центра ближневосточных исследований.
По его словам, для США скорее выгоднее, чтобы Иран продолжил обогащать уран, используя это для санкций, чем продолжил экономическое развитие, тем самым усиливал свои позиции в ближневосточном регионе.
В понедельник президент Ирана в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Тегеран не создает барьеров для прихода американских инвесторов, а все, что препятствует, идёт "от американских санкций".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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