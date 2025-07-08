https://ria.ru/20250708/iran-2027876344.html

Иран не обнаружил следов обедненного урана после атак Израиля

Иран не обнаружил следов обедненного урана после атак Израиля - РИА Новости, 08.07.2025

Иран не обнаружил следов обедненного урана после атак Израиля

Тегеран не обнаружил следов использования Израилем боеприпасов с обедненным ураном при атаках на исламскую республику, сообщает центр ядерной безопасности... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:10:00+03:00

2025-07-08T13:10:00+03:00

2025-07-08T13:10:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Тегеран не обнаружил следов использования Израилем боеприпасов с обедненным ураном при атаках на исламскую республику, сообщает центр ядерной безопасности Ирана.В конце июня иранское агентство Fars сообщало со ссылкой на осведомленный источник, что Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по некоторым важным объектам на территории Ирана, однако на тот момент это были не окончательные выводы."Проведенные исследования на данный момент еще не обнаружили следов использования обедненного урана", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250708/evakuatsiya-2027854077.html

https://ria.ru/20250704/tramp-2027072367.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте