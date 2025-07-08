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Иран не обнаружил следов обедненного урана после атак Израиля - РИА Новости, 08.07.2025
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13:10 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/iran-2027876344.html
Иран не обнаружил следов обедненного урана после атак Израиля
Иран не обнаружил следов обедненного урана после атак Израиля - РИА Новости, 08.07.2025
Иран не обнаружил следов обедненного урана после атак Израиля
Тегеран не обнаружил следов использования Израилем боеприпасов с обедненным ураном при атаках на исламскую республику, сообщает центр ядерной безопасности... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:10:00+03:00
2025-07-08T13:10:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Тегеран не обнаружил следов использования Израилем боеприпасов с обедненным ураном при атаках на исламскую республику, сообщает центр ядерной безопасности Ирана.В конце июня иранское агентство Fars сообщало со ссылкой на осведомленный источник, что Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по некоторым важным объектам на территории Ирана, однако на тот момент это были не окончательные выводы."Проведенные исследования на данный момент еще не обнаружили следов использования обедненного урана", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250708/evakuatsiya-2027854077.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран не обнаружил следов обедненного урана после атак Израиля

Иран не обнаружил следов использования Израилем боеприпасов с обедненным ураном

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Тегеран не обнаружил следов использования Израилем боеприпасов с обедненным ураном при атаках на исламскую республику, сообщает центр ядерной безопасности Ирана.
В конце июня иранское агентство Fars сообщало со ссылкой на осведомленный источник, что Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по некоторым важным объектам на территории Ирана, однако на тот момент это были не окончательные выводы.
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"Проведенные исследования на данный момент еще не обнаружили следов использования обедненного урана", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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