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Ульянов назвал обогащение Ираном урана ответом на давление - РИА Новости, 08.07.2025
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01:05 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/iran-2027798307.html
Ульянов назвал обогащение Ираном урана ответом на давление
Ульянов назвал обогащение Ираном урана ответом на давление - РИА Новости, 08.07.2025
Ульянов назвал обогащение Ираном урана ответом на давление
Обогащение Тегераном урана до 60% является его ответом на нелегитимные санкции и агрессивное давление, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:05:00+03:00
2025-07-08T01:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обогащение Тегераном урана до 60% является его ответом на нелегитимные санкции и агрессивное давление, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети X. "Не думаете ли вы, что обогащение (урана - ред.) до 60% - это просто контрмера, ответ на нелегитимные санкции и агрессивное давление? Это кажется довольно эффективной контрмерой, которая заставляет волноваться тех, кто пытается оказывать давление на Иран", - написал Ульянов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027756355.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Ульянов назвал обогащение Ираном урана ответом на давление

Ульянов: обогащение Ираном урана является ответом на санкции и давление

© AP PhotoДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обогащение Тегераном урана до 60% является его ответом на нелегитимные санкции и агрессивное давление, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети X.
"Не думаете ли вы, что обогащение (урана - ред.) до 60% - это просто контрмера, ответ на нелегитимные санкции и агрессивное давление? Это кажется довольно эффективной контрмерой, которая заставляет волноваться тех, кто пытается оказывать давление на Иран", - написал Ульянов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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