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В Армении задержали главного инженера филиала "Электросетей Армении" - РИА Новости, 08.07.2025
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14:36 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/inzhener-2027908386.html
В Армении задержали главного инженера филиала "Электросетей Армении"
В Армении задержали главного инженера филиала "Электросетей Армении" - РИА Новости, 08.07.2025
В Армении задержали главного инженера филиала "Электросетей Армении"
Главный инженер одного из филиалов ЗАО "Электросети Армении" задержан, сообщил во вторник его адвокат Тигран Айрапетян. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:36:00+03:00
2025-07-08T14:36:00+03:00
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Главный инженер одного из филиалов ЗАО "Электросети Армении" задержан, сообщил во вторник его адвокат Тигран Айрапетян. Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании "Электросети Армении". "Задержан главный инженер филиала "Мусалер" ЗАО "Электрические сети Армении" Ара Авакян", - заявил адвокат агентству Sputnik Армения. По его словам, к Авакяну не допускают адвокатов, поэтому неизвестно, в рамках какого дела он задержан. Третьего июля парламент Армении принял в окончательном чтении законопроекты, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250703/armeniya-2026947908.html
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Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Электросети Армении, Sputnik Армения, Преследование Карапетяна в Армении
В Армении задержали главного инженера филиала "Электросетей Армении"

Адвокат Айрапетян: задержан главный инженер филиала "Электросетей Армении"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Главный инженер одного из филиалов ЗАО "Электросети Армении" задержан, сообщил во вторник его адвокат Тигран Айрапетян.
Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании "Электросети Армении".
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"Задержан главный инженер филиала "Мусалер" ЗАО "Электрические сети Армении" Ара Авакян", - заявил адвокат агентству Sputnik Армения.
По его словам, к Авакяну не допускают адвокатов, поэтому неизвестно, в рамках какого дела он задержан.
Третьего июля парламент Армении принял в окончательном чтении законопроекты, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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