В Армении задержали главного инженера филиала "Электросетей Армении"
Адвокат Айрапетян: задержан главный инженер филиала "Электросетей Армении"
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Главный инженер одного из филиалов ЗАО "Электросети Армении" задержан, сообщил во вторник его адвокат Тигран Айрапетян.
Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании "Электросети Армении".
"Задержан главный инженер филиала "Мусалер" ЗАО "Электрические сети Армении" Ара Авакян", - заявил адвокат агентству Sputnik Армения.
По его словам, к Авакяну не допускают адвокатов, поэтому неизвестно, в рамках какого дела он задержан.
Третьего июля парламент Армении принял в окончательном чтении законопроекты, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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