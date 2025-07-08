Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром"
Мишустин прибыл в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром"
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи в аэропорту Екатеринбурга
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи в аэропорту Екатеринбурга
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости.
У трапа самолета Мишустина встретили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. При встрече премьер и встречающие обменялись рукопожатиями.
На площадке выставки "Иннопром" председатель правительства выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В графике Мишустина также встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.
В мероприятиях выставки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Международная промышленная выставка "Иннопром"
7 июля, 02:00