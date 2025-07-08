Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром" - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 08.07.2025 (обновлено: 13:20 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/innoprom-2027858734.html
Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром"
Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром" - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:57:00+03:00
2025-07-08T13:20:00+03:00
екатеринбург
иннопром
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027879169_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_23a557ae76a5665bbe4a6278ce2d0c94.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости.У трапа самолета Мишустина встретили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. При встрече премьер и встречающие обменялись рукопожатиями.На площадке выставки "Иннопром" председатель правительства выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В графике Мишустина также встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.В мероприятиях выставки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
https://ria.ru/20250707/innoprom-2027161547.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027879169_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_e9ec66c255f298b1d2c63e0c305bba07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, иннопром, экономика
Екатеринбург, Иннопром, Экономика
Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром"

Мишустин прибыл в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи в аэропорту Екатеринбурга
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи в аэропорту Екатеринбурга
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости.
У трапа самолета Мишустина встретили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. При встрече премьер и встречающие обменялись рукопожатиями.
На площадке выставки "Иннопром" председатель правительства выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В графике Мишустина также встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.
В мероприятиях выставки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
На Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Международная промышленная выставка "Иннопром"
7 июля, 02:00
 
ЕкатеринбургИннопромЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала