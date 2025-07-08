https://ria.ru/20250708/innoprom-2027858734.html

Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром"

Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром" - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:57:00+03:00

2025-07-08T11:57:00+03:00

2025-07-08T13:20:00+03:00

екатеринбург

иннопром

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости.У трапа самолета Мишустина встретили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. При встрече премьер и встречающие обменялись рукопожатиями.На площадке выставки "Иннопром" председатель правительства выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В графике Мишустина также встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.В мероприятиях выставки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

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Ольга Фомченкова

екатеринбург, иннопром, экономика