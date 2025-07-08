https://ria.ru/20250708/indonezija-2027994140.html
Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году
Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году - РИА Новости, 08.07.2025
Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году
Индонезия станет страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром" в следующем году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:59:00+03:00
2025-07-08T17:59:00+03:00
2025-07-08T17:59:00+03:00
экономика
россия
индонезия
свердловская область
денис мантуров
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Индонезия станет страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром" в следующем году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на "Иннопроме". "И по следующему году, может быть для кого-то я открою эту, если не сказать тайную, по крайней мере, информацию, поделюсь с вами - в следующем году страной-партнером "Иннопрома" будет Индонезия", - сказал он. Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". Страной-партнером "Иннопрома-2025" выступает Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20250707/innoprom-2027161547.html
россия
индонезия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индонезия, свердловская область, денис мантуров, иннопром
Экономика, Россия, Индонезия, Свердловская область, Денис Мантуров, Иннопром
Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году
Мантуров: Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2025 году