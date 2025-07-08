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Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году - РИА Новости, 08.07.2025
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17:59 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/indonezija-2027994140.html
Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году
Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году - РИА Новости, 08.07.2025
Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году
Индонезия станет страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром" в следующем году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:59:00+03:00
2025-07-08T17:59:00+03:00
экономика
россия
индонезия
свердловская область
денис мантуров
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Индонезия станет страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром" в следующем году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на "Иннопроме". "И по следующему году, может быть для кого-то я открою эту, если не сказать тайную, по крайней мере, информацию, поделюсь с вами - в следующем году страной-партнером "Иннопрома" будет Индонезия", - сказал он. Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". Страной-партнером "Иннопрома-2025" выступает Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20250707/innoprom-2027161547.html
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индонезия
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экономика, россия, индонезия, свердловская область, денис мантуров, иннопром
Экономика, Россия, Индонезия, Свердловская область, Денис Мантуров, Иннопром
Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году

Мантуров: Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2025 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международная промышленная выставка "Иннопром"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Индонезия станет страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром" в следующем году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на "Иннопроме".
"И по следующему году, может быть для кого-то я открою эту, если не сказать тайную, по крайней мере, информацию, поделюсь с вами - в следующем году страной-партнером "Иннопрома" будет Индонезия", - сказал он.
Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". Страной-партнером "Иннопрома-2025" выступает Саудовская Аравия.
На Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Международная промышленная выставка "Иннопром"
7 июля, 02:00
 
ЭкономикаРоссияИндонезияСвердловская областьДенис МантуровИннопром
 
 
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