https://ria.ru/20250708/indonezija-2027994140.html

Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году

Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году - РИА Новости, 08.07.2025

Индонезия станет страной-партнером "Иннопрома" в 2026 году

Индонезия станет страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром" в следующем году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:59:00+03:00

2025-07-08T17:59:00+03:00

2025-07-08T17:59:00+03:00

экономика

россия

индонезия

свердловская область

денис мантуров

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Индонезия станет страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром" в следующем году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на "Иннопроме". "И по следующему году, может быть для кого-то я открою эту, если не сказать тайную, по крайней мере, информацию, поделюсь с вами - в следующем году страной-партнером "Иннопрома" будет Индонезия", - сказал он. Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". Страной-партнером "Иннопрома-2025" выступает Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20250707/innoprom-2027161547.html

россия

индонезия

свердловская область

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, индонезия, свердловская область, денис мантуров, иннопром