https://ria.ru/20250708/honor-2027752355.html

Обзор HONOR 400: искусственного интеллекта много не бывает

Обзор HONOR 400: искусственного интеллекта много не бывает - РИА Новости, 08.07.2025

Обзор HONOR 400: искусственного интеллекта много не бывает

Новый "трехзначный" смартфон от HONOR стал доступен в России – HONOR 400 получил интересный набор характеристик, вроде основной AI-камеры (камера с технологиями РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:11:00+03:00

2025-07-08T17:11:00+03:00

2025-07-08T17:28:00+03:00

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Новый "трехзначный" смартфон от HONOR стал доступен в России – HONOR 400 получил интересный набор характеристик, вроде основной AI-камеры (камера с технологиями ИИ) 200 мегапикселей, производительного процессора и емкого аккумулятора. Но на этом компания не остановилась, дав устройству множество функций, основанных на искусственном интеллекте. Со смартфоном знакомимся в обзоре РИА Новости.ДизайнВо внешнем виде новинки чувствуется преемственность относительно других актуальных моделей бренда – это и "плоский" дизайн, и замысловатая форма камерного блока. Однако в HONOR полностью переработали концепт 400-й модели, ведь теперь это компактный 6,55-дюймовый смартфон, который понравится тем, кого утомили огромные телефоны. Ширина корпуса составляет 74,6 миллиметра, а масса устройства – 184 грамма, что делает комфортным HONOR 400 в ежедневном использовании.На тестирование попал смартфон в цвете "Пустынный золотой" – задняя панель выполнена из пластика с бархатистой фактурой, которая не собирает отпечатки и разводы.Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP66 и, по утверждению HONOR, выдерживает удары и падения — мы не проверяли (и вам не советуем), но сертификация по стандарту SGS на пять звезд добавляет уверенности в устройстве.ДисплейЭкран HONOR 400 не просто уменьшился в линейных размерах, он получил и новые характеристики. Это AMOLED-матрица с цветовым покрытием 1B, разрешением 2736×1264 пикселей, частотой обновления 120 герц и пиковой яркостью 5000 нит.Последнюю можно наблюдать на отдельных участках экрана при воспроизведении HDR-контента (High Dynamic Range - широкий динамический диапазон). В автоматическом же режиме матрица может обеспечить яркость на уровне 1500 нит – этого с лихвой хватает, чтобы дисплей оставался читаемым даже под прямыми лучами солнца.Традиционно в HONOR уделили много внимания комфорту для глаз пользователя. Так, высокочастотная ШИМ-частота 3840 герц исключает неприятный эффект мерцания. А технология Sunlight Display Enhancement (улучшение отображения при солнечном свете) автоматически определяет различные сценарии использования в зависимости от освещения вокруг. Смартфон автоматически увеличивает цветовую гамму, яркость и контрастность, что обеспечивает улучшенную читаемость при солнечном свете без напряжения для глаз.Есть и экзотический функционал, связанный с дисплеем. Функция "Снижение симптомов укачивания" должна уменьшить дискомфорт при просмотре контента в движущемся транспорте: "точки-ориентиры" на экране подстраивают картинку под микродвижения устройства, чтобы зрительные ощущения пользователя совпадали с тем, что воспринимает его вестибулярный аппарат.Производительность, коммуникации и софтHONOR 400 работает на платформе Snapdragon 7 Gen 3 — это среднеуровневое восьмиядерное четырехнанометровое решение с максимальной частотой 2,63 гигагерц. За обработку видео отвечает ускоритель Adreno 720.В синтетическом тесте производительности AnTuTu смартфон набирает более 800 тысяч баллов – типичный результат для этого класса смартфонов. Устройство остается холодным даже при максимальной нагрузке, эффекта системы защиты процессора от перегрева, сброса частоты процессора, не наблюдается.HONOR 400 доступен с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти и с накопителями 256 или 512 гигабайт соответственно. В лоток расширений, который находится на нижней грани корпуса, можно добавить две сим-карты нано-формата."На борту" исчерпывающий набор коммуникаций и интерфейсов — вайфай 6, блютус 5.4, россыпь навигационных стандартов и, конечно, технология беспроводной передачи данных для бесконтактной оплаты смартфоном. Не забыт и любимый многими пользователями инфракрасный порт для управления бытовой техникой.В HONOR не мелочатся, обещая, что 400-й будет получать обновления ОС на протяжении шести лет. "Из коробки" смартфон работает на Android 15 с собственной оболочкой MagicOS 9.0 (магическая ОС). И она изобилует опциями, связанными с искусственным интеллектом.ИИ-функционалВ HONOR отдельно обращают внимание на возможности, связанные с применением искусственного интеллекта — ИИ повсюду в 400-м. Так, ИИ, обученный на десятках тысяч сценариев, распознает случайные брызги и отличает их от прикосновений пользователя, сохраняя адекватное сенсорное управление в любых условиях.Инструмент "Круг для поиска" позволяет искать информацию одним движением пальца – достаточно костяшкой пальца обвести нужный объект на экране. А знакомый пользователям смартфонов HONOR Magic Portal (магический портал) обновился до версии 2.0: с его помощью можно в нажатие отправить контент из одного приложения в другое, буквально обведя объект на экране – например, книгу, и система предложит платформы с отзывами и магазины.Пользователи, работающие с текстом, оценят AI-диктофон (диктофон с искусственным интеллектом), который преобразует речь в текст в режиме реального времени. Он умеет пересказывать запись, переводить, синхронизировать аудио и транскрипцию, поддерживает разные языки – русский язык в их числе.Свежо и актуально выглядит опция "Распознавание дипфейков с AI" (распознавание дипфейков на базе искусственного интеллекта). Ее можно активировать во время видеозвонков – алгоритм анализирует лицо и сигнализирует при признаках подделки, а пользователь получает уведомление с процентом вероятности, что он говорит с дипфейком.Еще больше ИИ можно найти в камере смартфона, о которой стоит поговорить отдельно.КамераВ HONOR называют главный датчик разрешением 200 мегапиксельной AI-камерой. Технически это сенсор размером 1/1,4 дюйма, диафрагмой линзы с максимальным значением 1,9 и двойной стабилизацией (оптической и электронной). Вторая камера в блоке — "ширик" на 12 мегапикселей с углом обзора 112 градусов и автофокусом. А вот отдельного телефото тут нет – зум тут только электронный. Наконец, фронтальная камера здесь разрешением в 50 мегапикселей.ИИ-опции здесь собраны в обновленную технологию HONOR AiMage (ИИ модуль изображения). В "движок" входит, например, функция "AI-суперзум" (суперзум на базе искусственного интеллекта) активируется при приближении 15-30-кратном – она позволяет делать более четкие снимки на большом расстоянии. Такие фото конечно лучше разглядывать только на экране смартфона.Искусственный интеллект помогает и в создании портретов благодаря функции AI Portrait Snap (Портретная съемка с ИИ) – алгоритм аккуратно размывает фон и выделяет главный объект, создавая четкие портреты с естественным освещением и прорисованными контурами. В итоге снимок останется четким и детализированным даже при динамичной съемке. Любителям стилизации HONOR 400 предлагает режим имитации пленки в фото — в нем ИИ анализирует освещение и детали объекта для создания наиболее реалистичного эффекта.Основная камера по умолчанию снимает фото с разрешением 12,5 мегапикселя. Днем получаем снимки с аккуратной и естественной обработкой, без заметной чрезмерной резкости. Динамический диапазон широкий, цвета передаются правильно. Интерфейс камеры предлагает предустановленные двукратный и четырехкратный зум – в первом случае снимки выглядят очень качественными. Фото, сделанные с четырехкратным зумом, неплохо детализированы и отличаются хорошим контрастом картинки.При дневном свете понравилось и то, как снимает сверхширокоугольная камера – детализации хватает, динамический диапазон и контрастность – в порядке. И да, цвета этих фото соответствуют главному датчику.По моде 2025 года HONOR 400 получил автоматический ночной режим –срабатывает он предсказуемо и надежно. При этом обработка снимков в ручном ночном режиме занимает чуть больше времени. И это при идентичном итоговом качестве фотографий. При слабом освещении рекомендуем снимать на главную камеру в однократном и двукратном режимах – дальнейший зум ведет к потере качества, а "ширик" выдает чрезмерно "мягкую" картинку. Снимки ночью на главную камеру отличаются хорошей детализацией и минимумом шумов. Здесь хорошо проработаны тени и блики.А если хочется постобработки, "на сцену" снова выходит ИИ – от "оживления" фото, когда алгоритмы создают пятисекундную анимацию и "Открытия глаз с AI" (Открытие глаз с ИИ) до увеличения разрешения (AI-расширение) и удаления нежелательных объектов с фото (Удаление прохожих с AI).Смартфон умеет снимать ролики в максимальном качестве 4K при 30 кадрах в секунду – причем, еще можно и переключаться между объективами во время съемки. Фронталка не отстает, предлагая записывать видео в таком же качестве.Звук, безопасность и автономностьСмартфон получил гибридную стереосистему динамиков – на максимальной громкости HONOR предлагает режим "200%", который усиливает высокие частоты, звук становится субъективно громче, но это достигается ценой снижения четкости вокала и глубины басов.Разблокировать смартфон можно с помощью распознавания по лицу и подэкранного сканера отпечатка пальцев. Последний безошибочно считывает отпечатки, но хотелось бы, чтобы он находился чуть выше относительно нижней рамки.HONOR 400 достался аккумулятор емкостью 6000 миллиампер/час – батарея выполнена по кремний-углеродной технологии. Производитель обещает, что даже через четыре года аккумулятор сохранит более 80% первоначальной емкости, а также выдерживает холод до −20 градусов. Времени автономной работы здесь хватает минимум на один рабочий день: тестовый смартфон снимался с зарядки в 8:00 и возвращался туда в 20:00 с остатком в 30-35% при интенсивной эксплуатации.Кстати, о зарядке – комплектный проводной блок HONOR SuperCharge (супер-зарядка) мощностью 80 ватт позволяет пополнить аккумулятор до 40% за 15 минут, а до 100% – за 46 минуты.ИтогоHONOR удалась создать любопытный смартфон – при среднебюджетных характеристиках "железа" сюда добавили интересный функционал с модным ИИ, который полностью меняет пользовательский опыт HONOR 400. А компактные размеры понравятся тем, кто ищет смартфон "поменьше, да полегче".HONOR 400 станет доступным с 8 июля. Смартфон представлен в трех вариантах: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Стоимость модели составляет от 40 990 до 48 990 рублей в зависимости от объема памяти.Реклама, ООО "Техкомпания Онор", ИНН 9731055266, ОГРН 1197746650595 121614, город Москва, Крылатская ул, д. 17 к. 3, erid: F7NfYUJCUneTRxkq93PJ

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honor, технологии, китай, смартфоны