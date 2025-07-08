https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html

Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул

Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул - РИА Новости, 08.07.2025

Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул

Общественники Гагаузии обратились к руководству Турции с просьбой защитить главу региона Евгению Гуцул от произвола властей Молдавии и не допустить незаконного... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:14:00+03:00

2025-07-08T15:14:00+03:00

2025-07-08T15:14:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Общественники Гагаузии обратились к руководству Турции с просьбой защитить главу региона Евгению Гуцул от произвола властей Молдавии и не допустить незаконного судебного решения в ее отношении, сообщил советник Гуцул и общественный деятель автономии Михаил Влах. Свое обращение общественники приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июня. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. "Спасите гагаузскую семью! Евгения Гуцул - не только башкан (глава), лидер и патриот. Прежде всего она мать двоих детей. Но из-за политического произвола, давления, шантажа, незаконного преследования, семья Евгении Гуцул находится под жёстким ударом. Оставить детей без матери могут только те, у кого нет своих детей. Мы обращаемся к нашим братьям - руководству Турецкой Республики... Народ Гагаузии верит, что Турция не допустит незаконного решения со стороны центральной власти в отношении Евгении Гуцул", - написал Влах в своем Telegram-канале. Он отметил, что более 35 тысяч жителей Гагаузии подписались под открытым обращением, чтобы главу региона немедленно освободили и прекратили давление на Гуцул и всю автономию. "Хакан Фидан (глава МИД Турции – ред.) уже высказался от имени правительства и о двойных стандартах запада, в том числе и вокруг ситуации с башканом Гагаузии", - напомнил Влах. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250703/glava-2026905146.html

https://ria.ru/20250703/protest--2026869178.html

https://ria.ru/20250704/delo-2027163518.html

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