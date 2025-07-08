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Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул - РИА Новости, 08.07.2025
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15:14 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html
Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул
Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул - РИА Новости, 08.07.2025
Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул
Общественники Гагаузии обратились к руководству Турции с просьбой защитить главу региона Евгению Гуцул от произвола властей Молдавии и не допустить незаконного... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:14:00+03:00
2025-07-08T15:14:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
турция
евгения гуцул
хакан фидан
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Общественники Гагаузии обратились к руководству Турции с просьбой защитить главу региона Евгению Гуцул от произвола властей Молдавии и не допустить незаконного судебного решения в ее отношении, сообщил советник Гуцул и общественный деятель автономии Михаил Влах. Свое обращение общественники приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июня. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. "Спасите гагаузскую семью! Евгения Гуцул - не только башкан (глава), лидер и патриот. Прежде всего она мать двоих детей. Но из-за политического произвола, давления, шантажа, незаконного преследования, семья Евгении Гуцул находится под жёстким ударом. Оставить детей без матери могут только те, у кого нет своих детей. Мы обращаемся к нашим братьям - руководству Турецкой Республики... Народ Гагаузии верит, что Турция не допустит незаконного решения со стороны центральной власти в отношении Евгении Гуцул", - написал Влах в своем Telegram-канале. Он отметил, что более 35 тысяч жителей Гагаузии подписались под открытым обращением, чтобы главу региона немедленно освободили и прекратили давление на Гуцул и всю автономию. "Хакан Фидан (глава МИД Турции – ред.) уже высказался от имени правительства и о двойных стандартах запада, в том числе и вокруг ситуации с башканом Гагаузии", - напомнил Влах. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250703/glava-2026905146.html
https://ria.ru/20250703/protest--2026869178.html
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в мире, гагаузия, молдавия, турция, евгения гуцул, хакан фидан, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Турция, Евгения Гуцул, Хакан Фидан, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул

Гагаузия попросила Турцию защитить главу региона Гуцул от произвола властей

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Общественники Гагаузии обратились к руководству Турции с просьбой защитить главу региона Евгению Гуцул от произвола властей Молдавии и не допустить незаконного судебного решения в ее отношении, сообщил советник Гуцул и общественный деятель автономии Михаил Влах.
Свое обращение общественники приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июня.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Гуцул заявила о слежке за ее семьей
3 июля, 12:06
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
"Спасите гагаузскую семью! Евгения Гуцул - не только башкан (глава), лидер и патриот. Прежде всего она мать двоих детей. Но из-за политического произвола, давления, шантажа, незаконного преследования, семья Евгении Гуцул находится под жёстким ударом. Оставить детей без матери могут только те, у кого нет своих детей. Мы обращаемся к нашим братьям - руководству Турецкой Республики... Народ Гагаузии верит, что Турция не допустит незаконного решения со стороны центральной власти в отношении Евгении Гуцул", - написал Влах в своем Telegram-канале.
Он отметил, что более 35 тысяч жителей Гагаузии подписались под открытым обращением, чтобы главу региона немедленно освободили и прекратили давление на Гуцул и всю автономию.
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Кишиневе сторонники главы Гагаузии вышли на митинг у здания суда
3 июля, 09:28
"Хакан Фидан (глава МИД Турции – ред.) уже высказался от имени правительства и о двойных стандартах запада, в том числе и вокруг ситуации с башканом Гагаузии", - напомнил Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Экс-премьер Молдавии назвал дела против Гуцул политическим заказом
4 июля, 13:24
 
В миреГагаузияМолдавияТурцияЕвгения ГуцулХакан ФиданЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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