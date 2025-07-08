https://ria.ru/20250708/gudkov-2027806393.html

Гудков завоевал свой авторитет в войсках победами, заявил адмирал

Гудков завоевал свой авторитет в войсках победами, заявил адмирал - РИА Новости, 08.07.2025

Гудков завоевал свой авторитет в войсках победами, заявил адмирал

Погибший заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Михаил Гудков свой авторитет в войсках завоевал победами на поле... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:35:00+03:00

2025-07-08T03:35:00+03:00

2025-07-08T05:28:00+03:00

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Погибший заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Михаил Гудков свой авторитет в войсках завоевал победами на поле боя, заявил главнокомандующий ВМФ Герой России адмирал Александр Моисеев, его слова приводит "Красная звезда". Минобороны РФ ранее сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Гудков - дважды Герой России. В воскресенье, 6 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом наградил его посмертно вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" - за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Глава государства вручил "Золотую Звезду" Героя России вдове генерала Жанне Гудковой. "Был убежден, что успешность морской пехоты в бою по сравнению с другими войсками обосновывается не только их уровнем подготовки, а в первую очередь высочайшим боевым духом, готовностью к самопожертвованию во имя Родины командиров и личного состава, основанной на многовековой истории и традициях морской пехоты и ВМФ", - приводит газета слова Моисеева. По словам Моисеева, Гудков в служении Отечеству, быть воином видел смысл своей жизни. Также высочайшей честью и гордостью тот считал для себя служить в морской пехоте ВМФ. "Сам был таким, высокие требования предъявлял к себе и своим подчиненным, осознанно шел на риск, воевал дерзко, героически и всегда добивался успеха. Свой авторитет в войсках завоевал победами на поле боя", - добавил Моисеев.

https://ria.ru/20250707/gudkov-2027583639.html

https://ria.ru/20250706/putin-2027508939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, михаил гудков, владимир путин, красная звезда