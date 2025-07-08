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В России пресекли незаконные торги на госзакупках на 39 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.07.2025
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13:58 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/goszakupki-2027893905.html
В России пресекли незаконные торги на госзакупках на 39 миллиардов рублей
В России пресекли незаконные торги на госзакупках на 39 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.07.2025
В России пресекли незаконные торги на госзакупках на 39 миллиардов рублей
Росфинмониторингу в прошлом году удалось пресечь незаконные торги в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов на сумму около 39 миллиардов... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:58:00+03:00
2025-07-08T13:58:00+03:00
россия
скфо
ставропольский край
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Росфинмониторингу в прошлом году удалось пресечь незаконные торги в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов на сумму около 39 миллиардов рублей, при этом было предотвращено от возможного хищения более 27 миллиардов рублей бюджетных средств, говорится в отчете ведомства за 2024 год. Служба финансовой разведки отчиталась о реализации мер, направленных на предупреждение и пресечение хищения средств, выделенных на исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам. "По итогам 2024 года с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения свыше 27 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет порядка 26 млрд рублей, возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел", - говорится в отчете. В рамках контроля за расходованием бюджетных средств было выявлено и направлено в правоохранительные органы более 15 тысяч материалов в отношении 236 тысяч юридических лиц. "Повышение эффективности превентивных мер по снижению рисков в бюджетной сфере обеспечило сокращение с 14% до 9% доли высокорисковых кредитных организаций, через которые проходят бюджетные денежные средства, объем бюджетных средств, проходящий через такие банки, сократился в 2,5 раза", – говорится в документе. В отчете приводится пример, когда сотрудники ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из регионального УФСБ России при содействии Росфинмониторинга выявили противоправную деятельность бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Он подозревается в превышении должностных полномочий. "Установлено, что злоумышленник в нарушение правил Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в 2022 году подписал индивидуальному предпринимателю разрешение на приобретение объекта сельхозназначения за счет выделенных по госпрограмме денежных средств. Объект ранее был построен за счет бюджетных субсидий", – говорится в документе. В итоге предприниматель потратил субсидию. Бюджету был причинен ущерб на сумму 8,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250708/perevody-2027878568.html
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скфо
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россия, скфо, ставропольский край, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, СКФО, Ставропольский край, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В России пресекли незаконные торги на госзакупках на 39 миллиардов рублей

Росфинмониторинг пресек незаконные операции с госзакупками на 39 млрд руб за год

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЧиновник перед совещанием
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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Росфинмониторингу в прошлом году удалось пресечь незаконные торги в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов на сумму около 39 миллиардов рублей, при этом было предотвращено от возможного хищения более 27 миллиардов рублей бюджетных средств, говорится в отчете ведомства за 2024 год.
Служба финансовой разведки отчиталась о реализации мер, направленных на предупреждение и пресечение хищения средств, выделенных на исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
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"По итогам 2024 года с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения свыше 27 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет порядка 26 млрд рублей, возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел", - говорится в отчете.
В рамках контроля за расходованием бюджетных средств было выявлено и направлено в правоохранительные органы более 15 тысяч материалов в отношении 236 тысяч юридических лиц.
"Повышение эффективности превентивных мер по снижению рисков в бюджетной сфере обеспечило сокращение с 14% до 9% доли высокорисковых кредитных организаций, через которые проходят бюджетные денежные средства, объем бюджетных средств, проходящий через такие банки, сократился в 2,5 раза", – говорится в документе.
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В отчете приводится пример, когда сотрудники ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из регионального УФСБ России при содействии Росфинмониторинга выявили противоправную деятельность бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
"Установлено, что злоумышленник в нарушение правил Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в 2022 году подписал индивидуальному предпринимателю разрешение на приобретение объекта сельхозназначения за счет выделенных по госпрограмме денежных средств. Объект ранее был построен за счет бюджетных субсидий", – говорится в документе.
В итоге предприниматель потратил субсидию. Бюджету был причинен ущерб на сумму 8,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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РоссияСКФОСтавропольский крайФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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