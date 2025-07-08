https://ria.ru/20250708/goszakupki-2027893905.html

В России пресекли незаконные торги на госзакупках на 39 миллиардов рублей

В России пресекли незаконные торги на госзакупках на 39 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.07.2025

В России пресекли незаконные торги на госзакупках на 39 миллиардов рублей

Росфинмониторингу в прошлом году удалось пресечь незаконные торги в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов на сумму около 39 миллиардов... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:58:00+03:00

2025-07-08T13:58:00+03:00

2025-07-08T13:58:00+03:00

россия

скфо

ставропольский край

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Росфинмониторингу в прошлом году удалось пресечь незаконные торги в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов на сумму около 39 миллиардов рублей, при этом было предотвращено от возможного хищения более 27 миллиардов рублей бюджетных средств, говорится в отчете ведомства за 2024 год. Служба финансовой разведки отчиталась о реализации мер, направленных на предупреждение и пресечение хищения средств, выделенных на исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам. "По итогам 2024 года с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения свыше 27 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет порядка 26 млрд рублей, возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел", - говорится в отчете. В рамках контроля за расходованием бюджетных средств было выявлено и направлено в правоохранительные органы более 15 тысяч материалов в отношении 236 тысяч юридических лиц. "Повышение эффективности превентивных мер по снижению рисков в бюджетной сфере обеспечило сокращение с 14% до 9% доли высокорисковых кредитных организаций, через которые проходят бюджетные денежные средства, объем бюджетных средств, проходящий через такие банки, сократился в 2,5 раза", – говорится в документе. В отчете приводится пример, когда сотрудники ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из регионального УФСБ России при содействии Росфинмониторинга выявили противоправную деятельность бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Он подозревается в превышении должностных полномочий. "Установлено, что злоумышленник в нарушение правил Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в 2022 году подписал индивидуальному предпринимателю разрешение на приобретение объекта сельхозназначения за счет выделенных по госпрограмме денежных средств. Объект ранее был построен за счет бюджетных субсидий", – говорится в документе. В итоге предприниматель потратил субсидию. Бюджету был причинен ущерб на сумму 8,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250708/perevody-2027878568.html

https://ria.ru/20250708/oborot-2027886231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, скфо, ставропольский край, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)