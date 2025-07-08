https://ria.ru/20250708/gosduma-2028036574.html

В Госдуме рассказали о проекте "Жизнь после Победы"

В Госдуме рассказали о проекте "Жизнь после Победы" - РИА Новости, 08.07.2025

В Госдуме рассказали о проекте "Жизнь после Победы"

Более 800 жен и матерей участников СВО стали слушательницами образовательного проекта "Жизнь после Победы", сообщила РИА Новости автор проекта, член комитета... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T23:31:00+03:00

2025-07-08T23:31:00+03:00

2025-07-08T23:31:00+03:00

общество

екатерина стенякина

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 800 жен и матерей участников СВО стали слушательницами образовательного проекта "Жизнь после Победы", сообщила РИА Новости автор проекта, член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина. Как рассказала Стенякина, образовательная программа нацелена на подготовку семей к успешному возвращению военнослужащих в мирную жизнь. По ее словам, к первому потоку образовательного проекта "Жизнь после Победы" присоединились 835 участниц из 67 регионов страны. "На протяжении трех месяцев близкие участников СВО получат профессиональный инструктаж от специалистов: как меняется восприятие у человека, который побывал на фронте, и как помочь ему снова освоиться в гражданской жизни. Слушатели образовательной программы смогут в дальнейшем выступать наставниками участников СВО на рабочих местах или в общественных объединениях, организовывать передачу полученных знаний в формате "равный равному", – сказала Стенякина. Парламентарий подчеркнула, что запуск школы стал откликом на просьбу и предложения родных и близких бойцов, а полученные знания станут опорой в подготовке семей к возвращению военнослужащих после демобилизации. Она добавила, что в программу учебных модулей школы "Жизнь после Победы" включены темы психологической подготовки, детско-родительских отношений в условиях реадаптации участников СВО, укрепления внутрисемейных связей, снижения психоэмоционального напряжения и семейного здоровья. Кроме того, часть лекций посвящена мерам господдержки для участников и ветеранов СВО, а также возможностям переобучения и трудоустройства. "Сегодня состоялась лекция, где наши слушательницы обсудили психологические особенности участников и ветеранов СВО. Участницы проекта вместе смотрят новые лекции, обсуждают между собой, что они только что узнали. На такие встречи мы обязательно приглашаем эксперта – специалиста в своей области", – отметила Стенякина.

https://ria.ru/20240827/nastavniki-1968832302.html

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общество, екатерина стенякина, госдума рф