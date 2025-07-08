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В Госдуме отреагировали на слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах
В Госдуме отреагировали на слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах - РИА Новости, 08.07.2025
В Госдуме отреагировали на слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах
Депутат Госдумы Алексей Чепа раскритиковал оскорбительные высказывания "главы" частного "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в отношении российских туристов... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:23:00+03:00
2025-07-08T23:23:00+03:00
2025-07-08T23:23:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа раскритиковал оскорбительные высказывания "главы" частного "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в отношении российских туристов и выразил уверенность, что такие слова о россиянах — это лишь единичное частное мнение, поскольку абхазский народ гостеприимен и позитивно относится к России и её гражданам. Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными. "Абхазцы очень гостеприимные люди. Уверен, что это личное мнение этого гражданина, не более того", - сказал Чепа. Он добавил, что если кто-то не видит, сколько Россия делает для помощи Абхазии и ее народу, или специально делает провокационные заявления, то "это проблема тех людей, которые это заявляют".
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абхазия, россия, алексей чепа, госдума рф, в мире
Абхазия, Россия, Алексей Чепа, Госдума РФ, В мире
В Госдуме отреагировали на слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах
Депутат Чепа назвал слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах частным мнением