Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/gosduma-2028035054.html
В Госдуме отреагировали на слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах
В Госдуме отреагировали на слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах - РИА Новости, 08.07.2025
В Госдуме отреагировали на слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах
Депутат Госдумы Алексей Чепа раскритиковал оскорбительные высказывания "главы" частного "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в отношении российских туристов... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:23:00+03:00
2025-07-08T23:23:00+03:00
абхазия
россия
алексей чепа
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа раскритиковал оскорбительные высказывания "главы" частного "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в отношении российских туристов и выразил уверенность, что такие слова о россиянах — это лишь единичное частное мнение, поскольку абхазский народ гостеприимен и позитивно относится к России и её гражданам. Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными. "Абхазцы очень гостеприимные люди. Уверен, что это личное мнение этого гражданина, не более того", - сказал Чепа. Он добавил, что если кто-то не видит, сколько Россия делает для помощи Абхазии и ее народу, или специально делает провокационные заявления, то "это проблема тех людей, которые это заявляют".
https://ria.ru/20250623/abkhaziya-2024906896.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, алексей чепа, госдума рф, в мире
Абхазия, Россия, Алексей Чепа, Госдума РФ, В мире
В Госдуме отреагировали на слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах

Депутат Чепа назвал слова главы "Фонда кино Абхазии" о россиянах частным мнением

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа раскритиковал оскорбительные высказывания "главы" частного "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в отношении российских туристов и выразил уверенность, что такие слова о россиянах — это лишь единичное частное мнение, поскольку абхазский народ гостеприимен и позитивно относится к России и её гражданам.
Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными.
"Абхазцы очень гостеприимные люди. Уверен, что это личное мнение этого гражданина, не более того", - сказал Чепа.
Он добавил, что если кто-то не видит, сколько Россия делает для помощи Абхазии и ее народу, или специально делает провокационные заявления, то "это проблема тех людей, которые это заявляют".
Кристина Лакербая - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Абхазии чиновницу уволили после слов о россиянах
23 июня, 17:48
 
АбхазияРоссияАлексей ЧепаГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала