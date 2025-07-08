https://ria.ru/20250708/gosduma-2027991848.html

Госдума расширила перечень операций для банков с базовой лицензией

Госдума расширила перечень операций для банков с базовой лицензией - РИА Новости, 08.07.2025

Госдума расширила перечень операций для банков с базовой лицензией

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий перечень операций, которые вправе совершать банки с базовой лицензией, то есть небольшие банки, в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:52:00+03:00

2025-07-08T17:52:00+03:00

2025-07-08T17:52:00+03:00

экономика

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий перечень операций, которые вправе совершать банки с базовой лицензией, то есть небольшие банки, в частности им разрешается привлекать драгметаллы иностранцев во вклады; также снимается избыточная административная нагрузка с небанковских кредитных организаций (НКО). Документ предоставляет банкам с базовой лицензией возможность торговать ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня, в том числе на площадке организатора торговли, в капитале которого не обязательно участие Банка России. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, которая снимает для банков с базовой лицензией запрет на привлечение драгоценных металлов иностранных физлиц и юрлиц во вклады (до востребования и на определенный срок), их размещение, открытие и ведение банковских счетов таких лиц в драгметаллах и переводы по ним. "Поправкой отменяется запрет для банков с базовой лицензией совершать операции по счетам драгметаллов с иностранными лицами", - пояснил на заседании Госдумы член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин. Он напомнил, что в ранее Госдума поддержала отмену запрета для банков с базовой лицензией открывать счета за рубежом. "Это стало важным шагом для налаживания расчетов по экспортно-импортным операциям", - считает депутат. Кроме того, по аналогии с действующим регулированием в отношении банков с базовой лицензией закон исключает для небанковских кредитных организаций часть обязанностей по раскрытию информации и назначению отдельного руководителя службы внутреннего контроля. Исходя из пояснительной записки, речь идет о раскрытии информации о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала), в том числе обо всех условиях и сроках их выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, и о существенных изменениях данных инструментов; о принимаемых рисках, процедурах их оценки и процедурах управления рисками и капиталом. К небанковским кредитным организациям относятся, например, электронные платежные системы, системы денежных переводов без открытия счета, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы. Закон снимает с таких организаций излишние регуляторные требования, пояснял ранее один из его авторов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он напоминал, что такие организации имеют право проводить ограниченный круг финансовых операций - в частности, вести банковские счета и осуществлять денежные переводы - но не могут привлекать средства физических и юридических лиц на вклады или выдавать кредиты. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20250708/sberezheniya-2027823220.html

https://ria.ru/20241212/zakon-1988825595.html

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015454347.html

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экономика, анатолий аксаков, госдума рф