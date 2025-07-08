https://ria.ru/20250708/gosduma-2027986927.html

ГД приняла в I чтении проект условий для приостановки оказания услуг связи

ГД приняла в I чтении проект условий для приостановки оказания услуг связи - РИА Новости, 08.07.2025

ГД приняла в I чтении проект условий для приостановки оказания услуг связи

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:38:00+03:00

2025-07-08T17:38:00+03:00

2025-07-08T17:42:00+03:00

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МОСКВА 8 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест.Законопроектом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест, сказано в пояснительной записке.Проект федерального закона направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.Реализация инициативы не потребует расходов из бюджета и не повлияет на экономическую деятельность операторов. Законопроектом также устанавливаются механизмы контроля за соблюдением новых требований через государственный надзор и административные меры.Инициатива направлена на повышение эффективности противодействия финансовым преступлениям и защиту интересов абонентов.

https://ria.ru/20250708/peni-2027976052.html

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