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В Госдуме сравнили оценки США проведения СВО с американскими горками
В Госдуме сравнили оценки США проведения СВО с американскими горками - РИА Новости, 08.07.2025
В Госдуме сравнили оценки США проведения СВО с американскими горками
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что оценки США проведения Россией специальной военной операции (СВО) напоминают... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:36:00+03:00
2025-07-08T16:36:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что оценки США проведения Россией специальной военной операции (СВО) напоминают американские горки. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. "Политика России по поводу специальной военной операции характеризуется стабильностью и постоянством в достижении поставленных целей. Оценки же Вашингтона порой находятся в диапазоне "нравится - не нравится" и подвержены большой динамике, как на американских горках", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, с такими колебаниями возможно не только разочарование, но и недалеко до управленческой паники в Белом доме.
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в мире, госдума рф, сша, дональд трамп
В мире, Госдума РФ, США, Дональд Трамп
В Госдуме сравнили оценки США проведения СВО с американскими горками
Депутат Ивлев: оценки США проведения Россией СВО напоминают американские горки
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что оценки США проведения Россией специальной военной операции (СВО) напоминают американские горки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине.
"Политика России по поводу специальной военной операции характеризуется стабильностью и постоянством в достижении поставленных целей. Оценки же Вашингтона порой находятся в диапазоне "нравится - не нравится" и подвержены большой динамике, как на американских горках", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, с такими колебаниями возможно не только разочарование, но и недалеко до управленческой паники в Белом доме.