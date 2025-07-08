https://ria.ru/20250708/gosduma-2027927398.html

Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток - РИА Новости, 08.07.2025

Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении пособия по беременности для студенток. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:04:00+03:00

2025-07-08T15:04:00+03:00

2025-07-08T15:36:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении пособия по беременности для студенток.Выплаты повысят до прожиточного минимума региона, где проживают обучающиеся, независимо от получения стипендии. Средний размер пособия составит 90 202 рубля.Нововведение распространится на обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Назначать и выплачивать пособие будет Социальный фонд за счет средств федерального бюджета.Закон вступит в силу с 1 сентября. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, он направлен на реализацию поручений президента.

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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф