Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 08.07.2025 (обновлено: 15:36 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/gosduma-2027927398.html
Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток
Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток - РИА Новости, 08.07.2025
Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток
Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении пособия по беременности для студенток. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:04:00+03:00
2025-07-08T15:36:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764259049_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_0c4f6bcafcdf5aae19f40568b53d412a.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении пособия по беременности для студенток.Выплаты повысят до прожиточного минимума региона, где проживают обучающиеся, независимо от получения стипендии. Средний размер пособия составит 90 202 рубля.Нововведение распространится на обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Назначать и выплачивать пособие будет Социальный фонд за счет средств федерального бюджета.Закон вступит в силу с 1 сентября. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, он направлен на реализацию поручений президента.
https://ria.ru/20250701/vyplaty-2026560472.html
https://ria.ru/20250526/vyplaty-2019036238.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764259049_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d1e87940310c31df49f1793f4945df18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Средний размер пособия по беременности для студенток составит более 90 тыс руб

© Pixabay / fotografyarteБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Pixabay / fotografyarte
Беременная женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении пособия по беременности для студенток.
Выплаты повысят до прожиточного минимума региона, где проживают обучающиеся, независимо от получения стипендии. Средний размер пособия составит 90 202 рубля.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Для работающих родителей с низким доходом введут новую выплату
1 июля, 16:28

Сейчас его выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного листа — от 9333 до 23 333 рублей за период отпуска по беременности и родам.

Нововведение распространится на обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Назначать и выплачивать пособие будет Социальный фонд за счет средств федерального бюджета.
Закон вступит в силу с 1 сентября. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, он направлен на реализацию поручений президента.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Глава СПЧ раскритиковал идею выплат беременным школьницам
26 мая, 05:27
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала