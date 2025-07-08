https://ria.ru/20250708/gosduma-2027919267.html
ГД одобрила расширение оснований для лишения приобретенного гражданства
ГД одобрила расширение оснований для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 08.07.2025
ГД одобрила расширение оснований для лишения приобретенного гражданства
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:55:00+03:00
2025-07-08T14:55:00+03:00
2025-07-08T14:55:00+03:00
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вячеслав володин
ирина яровая
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций. Законопроектом предлагается лишать гражданства за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны. По словам Володина, принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности.
https://ria.ru/20250707/gosduma-2027658029.html
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россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ
ГД одобрила расширение оснований для лишения приобретенного гражданства
ГД одобрила расширение списка оснований для лишения приобретенного гражданства