https://ria.ru/20250708/gosduma-2027800786.html

В Госдуму внесут проект о компенсации молодым семьям аренды жилья

В Госдуму внесут проект о компенсации молодым семьям аренды жилья - РИА Новости, 08.07.2025

В Госдуму внесут проект о компенсации молодым семьям аренды жилья

В Госдуму внесут законопроект с предложением предоставлять нуждающимся молодым семьям с детьми ежемесячной компенсации на аренду жилья, документ поступил в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:38:00+03:00

2025-07-08T01:38:00+03:00

2025-07-08T02:48:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект с предложением предоставлять нуждающимся молодым семьям с детьми ежемесячной компенсации на аренду жилья, документ поступил в распоряжение РИА Новости.Соавтором инициативы стал лидер партии "Справедливая Россия — За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе, на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект представят уже во вторник."Целью настоящего Федерального закона является обеспечение доступности жилья для молодых семей, не имеющих собственного жилого помещения, отвечающего установленным нормативам, путем предоставления компенсации части расходов на аренду жилья на территории Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.Политики предлагают компенсацию по трем категориям:Подчеркивается, что эти средства должны предоставлять только гражданам России.Кроме того, инициатива предусматривает два ограничения:Уточняется, что для получения компенсации россияне должны будут подать в органы соцзащиты по месту жительства заявление с указанием размера дохода и информации о жилищной ситуации в семье, договор аренды, реквизиты банка для перечисления средств. Решение о предоставлении государственной поддержки будет приниматься в течение 30 календарных дней. Прекращать выплаты предлагается после достижения одним из супругов 36-летнего возраста, достижения старшим ребенком возраста 18 лет, покупки или получения жилья по договору социального найма, а финансировать программу депутаты планируют из федерального бюджета. В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что по статистике за 2024 год жилье в России арендуют около 3,8 миллиона молодых семей, у 68 процентов расходы на аренду превышают треть совокупного дохода. "Запуск программы, которую предлагает "Справедливая Россия — За правду", позволит решить целый пласт проблем российской молодежи. По нашей оценке, она должна охватить около 950 тысяч молодых семей. Из них 70 процентов за счет экономии семейного бюджета в течение пяти лет смогут собрать средства для улучшения жилищных условий и выплаты первого взноса по ипотеке", — добавил лидер партии.При этом, считает он, программа поможет увеличить рождаемость в России примерно на десять процентов.

https://ria.ru/20250704/gosduma-2027180822.html

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023446484.html

https://ria.ru/20250705/mironov--2027380640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей миронов, госдума рф