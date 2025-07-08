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В Госдуму внесут проект о компенсации молодым семьям аренды жилья - РИА Новости, 08.07.2025
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01:38 08.07.2025 (обновлено: 02:48 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/gosduma-2027800786.html
В Госдуму внесут проект о компенсации молодым семьям аренды жилья
В Госдуму внесут проект о компенсации молодым семьям аренды жилья - РИА Новости, 08.07.2025
В Госдуму внесут проект о компенсации молодым семьям аренды жилья
В Госдуму внесут законопроект с предложением предоставлять нуждающимся молодым семьям с детьми ежемесячной компенсации на аренду жилья, документ поступил в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:38:00+03:00
2025-07-08T02:48:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект с предложением предоставлять нуждающимся молодым семьям с детьми ежемесячной компенсации на аренду жилья, документ поступил в распоряжение РИА Новости.Соавтором инициативы стал лидер партии "Справедливая Россия — За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе, на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект представят уже во вторник."Целью настоящего Федерального закона является обеспечение доступности жилья для молодых семей, не имеющих собственного жилого помещения, отвечающего установленным нормативам, путем предоставления компенсации части расходов на аренду жилья на территории Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.Политики предлагают компенсацию по трем категориям:Подчеркивается, что эти средства должны предоставлять только гражданам России.Кроме того, инициатива предусматривает два ограничения:Уточняется, что для получения компенсации россияне должны будут подать в органы соцзащиты по месту жительства заявление с указанием размера дохода и информации о жилищной ситуации в семье, договор аренды, реквизиты банка для перечисления средств. Решение о предоставлении государственной поддержки будет приниматься в течение 30 календарных дней. Прекращать выплаты предлагается после достижения одним из супругов 36-летнего возраста, достижения старшим ребенком возраста 18 лет, покупки или получения жилья по договору социального найма, а финансировать программу депутаты планируют из федерального бюджета. В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что по статистике за 2024 год жилье в России арендуют около 3,8 миллиона молодых семей, у 68 процентов расходы на аренду превышают треть совокупного дохода. "Запуск программы, которую предлагает "Справедливая Россия — За правду", позволит решить целый пласт проблем российской молодежи. По нашей оценке, она должна охватить около 950 тысяч молодых семей. Из них 70 процентов за счет экономии семейного бюджета в течение пяти лет смогут собрать средства для улучшения жилищных условий и выплаты первого взноса по ипотеке", — добавил лидер партии.При этом, считает он, программа поможет увеличить рождаемость в России примерно на десять процентов.
https://ria.ru/20250704/gosduma-2027180822.html
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023446484.html
https://ria.ru/20250705/mironov--2027380640.html
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о компенсации молодым семьям аренды жилья

Депутаты из СРЗП внесут проект о компенсации молодым семьям аренды жилья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект с предложением предоставлять нуждающимся молодым семьям с детьми ежемесячной компенсации на аренду жилья, документ поступил в распоряжение РИА Новости.
Соавтором инициативы стал лидер партии "Справедливая Россия — За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе, на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект представят уже во вторник.
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«
"Целью настоящего Федерального закона является обеспечение доступности жилья для молодых семей, не имеющих собственного жилого помещения, отвечающего установленным нормативам, путем предоставления компенсации части расходов на аренду жилья на территории Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
Политики предлагают компенсацию по трем категориям:
  • семьям с одним ребенком — 50 процентов;
  • с двумя детьми — 70 процентов;
  • с тремя и более — полная компенсация расходов.
Подчеркивается, что эти средства должны предоставлять только гражданам России.
Кроме того, инициатива предусматривает два ограничения:
  • оба родителя должны быть не старше 36 лет;
  • семья должна получить статус нуждающейся в улучшении жилищных условий или не иметь собственного жилья.
Уточняется, что для получения компенсации россияне должны будут подать в органы соцзащиты по месту жительства заявление с указанием размера дохода и информации о жилищной ситуации в семье, договор аренды, реквизиты банка для перечисления средств. Решение о предоставлении государственной поддержки будет приниматься в течение 30 календарных дней.
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Прекращать выплаты предлагается после достижения одним из супругов 36-летнего возраста, достижения старшим ребенком возраста 18 лет, покупки или получения жилья по договору социального найма, а финансировать программу депутаты планируют из федерального бюджета.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что по статистике за 2024 год жилье в России арендуют около 3,8 миллиона молодых семей, у 68 процентов расходы на аренду превышают треть совокупного дохода.
«
"Запуск программы, которую предлагает "Справедливая Россия — За правду", позволит решить целый пласт проблем российской молодежи. По нашей оценке, она должна охватить около 950 тысяч молодых семей. Из них 70 процентов за счет экономии семейного бюджета в течение пяти лет смогут собрать средства для улучшения жилищных условий и выплаты первого взноса по ипотеке", — добавил лидер партии.
При этом, считает он, программа поможет увеличить рождаемость в России примерно на десять процентов.
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