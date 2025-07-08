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Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей - РИА Новости, 08.07.2025
Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,6 миллиона рублей по двум протоколам за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T21:20:00+03:00
2025-07-08T21:20:00+03:00
2025-07-08T23:26:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,6 миллиона рублей по двум протоколам за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.Позднее суд назначил компании еще 3,8 миллиона рублей штрафа за аналогичный протокол и оштрафовал за ещё один, однако сумма не уточняется.
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происшествия, москва, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд в Москве оштрафовал Google на 7,6 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент