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Оппозиция Гондураса создала альянс для противостояния правящей партии - РИА Новости, 08.07.2025
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06:30 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/gonduras-2027813521.html
Оппозиция Гондураса создала альянс для противостояния правящей партии
Оппозиция Гондураса создала альянс для противостояния правящей партии - РИА Новости, 08.07.2025
Оппозиция Гондураса создала альянс для противостояния правящей партии
Четыре оппозиционные партии Гондураса, включая два традиционных правых объединения, объявили о создании альянса для противостояния правящей левой партии... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T06:30:00+03:00
2025-07-08T06:30:00+03:00
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САН-САЛЬВАДОР, 8 июл - РИА Новости. Четыре оппозиционные партии Гондураса, включая два традиционных правых объединения, объявили о создании альянса для противостояния правящей левой партии "Свобода и возрождение" (Libre) на всеобщих выборах 30 ноября. "Libre не хочет выборов. Мы остановим Libre любой ценой – голосуя, преодолевая предрассудки и зло", – заявила на пресс-конференции представитель Либеральной партии Вера София Руби, выступавшая от имени кандидата в президенты Сальвадора Насраллы. Созданное объединение получило название "Фронт защиты и демократии". В него вошли Либеральная и Национальная партии – традиционные партии правого толка, а также партии Христианских демократов и Социал-демократического единства (PINU-SD). Представители этих партий обвиняют действующую власть в попытках сорвать выборы ради удержания власти. При этом оппозиционный фронт не выдвигает единого кандидата, а создан, как утверждается, для защиты избирательного процесса. Лидер Либеральной партии, 72-летний Сальвадор Насралла, ранее допускал возможность объединения оппозиции, но с условием, что именно он возглавит возможную коалицию. Либеральная и Национальная партии доминировали в политике Гондураса на протяжении всего прошлого века и начала этого, пока не потерпели поражение от Libre на выборах в ноябре 2021 года. Правящая партия, отстаивающая курс на демократический социализм, обвиняет, в свою очередь, бывшие правящие силы в подготовке фальсификаций, направленных на подрыв социальной справедливости, и возврат олигархии к власти.
https://ria.ru/20240924/gonduras-1974511230.html
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в мире, гондурас
В мире, Гондурас
Оппозиция Гондураса создала альянс для противостояния правящей партии

Оппозиция Гондураса объединилась перед выборами против правящей партии Libre

© AP Photo / Delmer MartinezГондурас
Гондурас - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Delmer Martinez
Гондурас. Архивное фото
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САН-САЛЬВАДОР, 8 июл - РИА Новости. Четыре оппозиционные партии Гондураса, включая два традиционных правых объединения, объявили о создании альянса для противостояния правящей левой партии "Свобода и возрождение" (Libre) на всеобщих выборах 30 ноября.
"Libre не хочет выборов. Мы остановим Libre любой ценой – голосуя, преодолевая предрассудки и зло", – заявила на пресс-конференции представитель Либеральной партии Вера София Руби, выступавшая от имени кандидата в президенты Сальвадора Насраллы.
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Созданное объединение получило название "Фронт защиты и демократии". В него вошли Либеральная и Национальная партии – традиционные партии правого толка, а также партии Христианских демократов и Социал-демократического единства (PINU-SD).
Представители этих партий обвиняют действующую власть в попытках сорвать выборы ради удержания власти. При этом оппозиционный фронт не выдвигает единого кандидата, а создан, как утверждается, для защиты избирательного процесса.
Лидер Либеральной партии, 72-летний Сальвадор Насралла, ранее допускал возможность объединения оппозиции, но с условием, что именно он возглавит возможную коалицию.
Либеральная и Национальная партии доминировали в политике Гондураса на протяжении всего прошлого века и начала этого, пока не потерпели поражение от Libre на выборах в ноябре 2021 года.
Правящая партия, отстаивающая курс на демократический социализм, обвиняет, в свою очередь, бывшие правящие силы в подготовке фальсификаций, направленных на подрыв социальной справедливости, и возврат олигархии к власти.
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