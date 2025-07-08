https://ria.ru/20250708/gonduras-2027813521.html
Оппозиция Гондураса создала альянс для противостояния правящей партии
Оппозиция Гондураса создала альянс для противостояния правящей партии - РИА Новости, 08.07.2025
Оппозиция Гондураса создала альянс для противостояния правящей партии
Четыре оппозиционные партии Гондураса, включая два традиционных правых объединения, объявили о создании альянса для противостояния правящей левой партии... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T06:30:00+03:00
2025-07-08T06:30:00+03:00
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САН-САЛЬВАДОР, 8 июл - РИА Новости. Четыре оппозиционные партии Гондураса, включая два традиционных правых объединения, объявили о создании альянса для противостояния правящей левой партии "Свобода и возрождение" (Libre) на всеобщих выборах 30 ноября. "Libre не хочет выборов. Мы остановим Libre любой ценой – голосуя, преодолевая предрассудки и зло", – заявила на пресс-конференции представитель Либеральной партии Вера София Руби, выступавшая от имени кандидата в президенты Сальвадора Насраллы. Созданное объединение получило название "Фронт защиты и демократии". В него вошли Либеральная и Национальная партии – традиционные партии правого толка, а также партии Христианских демократов и Социал-демократического единства (PINU-SD). Представители этих партий обвиняют действующую власть в попытках сорвать выборы ради удержания власти. При этом оппозиционный фронт не выдвигает единого кандидата, а создан, как утверждается, для защиты избирательного процесса. Лидер Либеральной партии, 72-летний Сальвадор Насралла, ранее допускал возможность объединения оппозиции, но с условием, что именно он возглавит возможную коалицию. Либеральная и Национальная партии доминировали в политике Гондураса на протяжении всего прошлого века и начала этого, пока не потерпели поражение от Libre на выборах в ноябре 2021 года. Правящая партия, отстаивающая курс на демократический социализм, обвиняет, в свою очередь, бывшие правящие силы в подготовке фальсификаций, направленных на подрыв социальной справедливости, и возврат олигархии к власти.
https://ria.ru/20240924/gonduras-1974511230.html
https://ria.ru/20240907/denonsatsiya-1971239925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гондурас
Оппозиция Гондураса создала альянс для противостояния правящей партии
Оппозиция Гондураса объединилась перед выборами против правящей партии Libre
САН-САЛЬВАДОР, 8 июл - РИА Новости. Четыре оппозиционные партии Гондураса, включая два традиционных правых объединения, объявили о создании альянса для противостояния правящей левой партии "Свобода и возрождение" (Libre) на всеобщих выборах 30 ноября.
"Libre не хочет выборов. Мы остановим Libre любой ценой – голосуя, преодолевая предрассудки и зло", – заявила на пресс-конференции представитель Либеральной партии Вера София Руби, выступавшая от имени кандидата в президенты Сальвадора Насраллы.
Созданное объединение получило название "Фронт защиты и демократии". В него вошли Либеральная и Национальная партии – традиционные партии правого толка, а также партии Христианских демократов и Социал-демократического единства (PINU-SD).
Представители этих партий обвиняют действующую власть в попытках сорвать выборы ради удержания власти. При этом оппозиционный фронт не выдвигает единого кандидата, а создан, как утверждается, для защиты избирательного процесса.
Лидер Либеральной партии, 72-летний Сальвадор Насралла, ранее допускал возможность объединения оппозиции, но с условием, что именно он возглавит возможную коалицию.
Либеральная и Национальная партии доминировали в политике Гондураса
на протяжении всего прошлого века и начала этого, пока не потерпели поражение от Libre на выборах в ноябре 2021 года.
Правящая партия, отстаивающая курс на демократический социализм, обвиняет, в свою очередь, бывшие правящие силы в подготовке фальсификаций, направленных на подрыв социальной справедливости, и возврат олигархии к власти.