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Герой России в 18 лет: короткая, но яркая жизнь Евгения Остроухова

Герой России в 18 лет: короткая, но яркая жизнь Евгения Остроухова - РИА Новости, 08.07.2025

Герой России в 18 лет: короткая, но яркая жизнь Евгения Остроухова

В 18 лет он стал одним из первых Героев России, в 26 — застрелился во время спецоперации в Чечне. Между этими датами — невероятный путь от рядового срочной... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:35:00+03:00

2025-07-08T18:35:00+03:00

2025-07-08T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В 18 лет он стал одним из первых Героев России, в 26 — застрелился во время спецоперации в Чечне. Между этими датами — невероятный путь от рядового срочной службы до офицера СОБРа, от подбитого БТРа до табельного "Макарова". Что сломало человека, которого не взяли ни пули, ни гранатометы?Один из первыхОн стал одним из первых, кто получил Золотую Звезду Героя России в той страшной чеченской кампании. Его именем названы улица и детский сад в родной Усть-Джегуте — городе, который помнит его обычным парнишкой, а не бронзовым памятником.В 1994 году 18-летний Женя Остроухов, как и тысячи других срочников, оказался в эпицентре войны, о которой политики говорили сквозь зубы: "восстановление конституционного порядка". Первая чеченская сделала из него героя. Вторая — поставила точку.Как рождалась войнаЛетом 1991-го, на фоне агонии СССР, Джохар Дудаев провозгласил независимость Чечни. К 1994 году Москва, устав от переговоров, решила действовать силой. Министры уверяли Ельцина: "70% чеченцев встретят федеральные войска с мукой и солью".11 декабря 1994 года российские войска перешли чеченскую границу. Вместо цветов их ждали засады, а вместо благодарности — ожесточенное сопротивление. Так началась война, в которой мальчишки вроде Жени Остроухова платили самую высокую цену за чужие просчеты.20 декабря 1994-го, бой у станицы ПетропавловскаяМорозным декабрьским утром колонна внутренних войск выдвинулась к Грозному. Среди бронетехники двигался и командирский БТР, в экипаже которого находился 18-летний рядовой Евгений Остроухов. Задача казалась рутинной — обеспечить переправу через Терек и перекрыть дорожную развилку. Но война готовила жестокий сюрприз.Когда колонна приблизилась к станице Петропавловская, тишину зимнего утра разорвал оглушительный взрыв. Первый же выстрел из гранатомета точно поразил командирскую машину. БТР резко дернуло, внутри запахло гарью и порохом. Командир, получивший тяжелое ранение в голову, потерял сознание. В этот момент молодой срочник Остроухов принял решение, которое навсегда войдет в историю.Не растерявшись, Женя занял место у пулемета КПВТ. Сквозь клубы дыма он различал силуэты боевиков, приближающихся к колонне. Меткими очередями он прикрывал товарищей, которые под шквальным огнем пытались эвакуировать раненых. Пулеметные ленты заканчивались одна за другой, но Остроухов продолжал вести огонь, давая своим шанс на спасение.Когда боеприпасы к пулемету закончились, Женя выбрался через боковой люк. Пуля уже успела прошить ему ногу, но боль отступила перед адреналином. Схватив автомат, он продолжил бой, методично подавляя огневые точки противника. Его точные очереди заставляли боевиков залегать, давая возможность оставшимся в живых бойцам отойти к укрытию.Вместе с группой уцелевших бойцов Остроухов занял оборону в подвале полуразрушенного дома. 12 долгих часов они держались в окружении. Стены дрожали от разрывов, воздух был пропитан пороховой гарью. Раненый, с перевязанной ногой, Женя продолжал координировать оборону, подбадривая товарищей. Только когда прибыло подкрепление, он позволил себе потерять сознание от потери крови.31 декабря 1994 года Указом Президента России рядовому Остроухову было присвоено звание Героя Российской Федерации. В наградном листе особо отмечалось его хладнокровие в критической ситуации, умелое использование вооружения и организация обороны. Этот бой стал не просто примером мужества — он показал, что настоящие герои не выбирают время и место для подвига. Вчерашний школьник из Усть-Джегуты доказал, что героизм измеряется не годами, а силой духа.Тень непрожитой войныПосле госпиталя, где он восстанавливался от тяжелых ранений, полученных в том самом бою под Петропавловской, Евгений Остроухов сделал, казалось бы, невозможное. Вчерашний рядовой срочной службы, получивший Золотую Звезду Героя России в 18 лет, решил связать свою жизнь с армией навсегда. В 1996 году он с отличием окончил курсы младших офицеров при Владикавказском высшем военном командном училище ВВ МВД РФ, получив долгожданные лейтенантские погоны.Его служба складывалась более чем успешно. Сначала командование взводом специального назначения в элитной Отдельной дивизии особого назначения внутренних войск МВД. Затем должность командира патрульного взвода отдельного специализированного моторизованного батальона. Позже служба в МВД Карачаево-Черкесии. Но Остроухов понимал: чтобы расти дальше, нужны знания. Он поступает на заочное отделение Ростовского юридического института МВД России.Однокурсники вспоминали потом: "Женя никогда не надевал свою "Золотую Звезду" на занятия. На экзамены приходил как все — в обычной форме. Когда преподаватели, узнав, кто перед ними, пытались делать поблажки, он вежливо, но твердо отказывался: "Проверяйте мои знания, а не мои награды". На вопросы о том бое под Петропавловской лишь смущенно отмахивался: "Да было дело...".После получения диплома — новый виток карьеры: перевод в Москву на должность старшего оперуполномоченного УБОП при ГУВД Московской области. Казалось бы, можно вздохнуть спокойно — служба в столице, перспективы роста. Но Чечня, словно тень, не отпускала молодого офицера.Еще в августе-сентябре 1999 года он добровольцем отправился в составе сводного отряда милиции на отражение вторжения банд Басаева и Хаттаба в Дагестан. Потом были многочисленные командировки в Чечню уже в составе СОБР. Каждая такая поездка оставляла в душе Евгения новые шрамы, невидимые, но куда более болезненные, чем те, что остались на теле после того боя в 94-м.25 августа 2002 года началось как обычный день очередной командировки. Сводная группа СОБР УБОП по Московской области выдвигалась на спецоперацию в селение Старые Атаги. План отработан, задачи ясны. Ничто не предвещало беды, пока не раздался тот роковой выстрел.Коллеги, находившиеся рядом, рассказывали потом следователям, как их всегда жизнерадостный, надежный товарищ вдруг, без единого слова, достал табельный "Макаров" и... Они не успели даже понять, что происходит, когда раздался хлопок. Пуля, выпущенная им самим, оказалась смертельной.Последующая неразбериха в официальных заявлениях лишь добавляла трагичности ситуации. Прокурор Чеченской республики Николай Костюченко заявлял журналистам, что ничего не знает о происшествии. В то же время представители МВД подтвердили факт трагедии. Расследование так и не дало ответа на главный вопрос: что заставило боевого офицера, прошедшего через ад двух чеченских кампаний, человека, не раз доказавшего свою стойкость, сделать этот роковой шаг?Возможно, ответ кроется в том, что война, которую он прошел в 18 лет, так и не отпустила его. Она жила в нем все эти годы, медленно разъедая душу. И в тот августовский день 2002 года просто взяла свое.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, усть-джегута, москва