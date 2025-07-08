В Германии хотят оборудовать санитарные поезда на случай войны
Bild: бундесвер намерен оборудовать поезда для тысяч раненых на случай войны
© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 июл – РИА Новости. Бундесвер и Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых поездов в санитарные составы для тысяч раненых на случай военного конфликта на восточном фланге НАТО, сообщает издание Bild со ссылкой на бригадного генерала медицинской службы немецкой армии Бруно Моста.
«
"В течение ближайших трёх лет старые вагоны железной дороги должны быть переоборудованы в санитарные поезда — с возможностью размещения до 250 раненых в каждом поезде. Планирование между (Deutsche, ред.) Bahn и бундесвером уже ведётся", - пишет газета.
Разрабатывается также план по эвакуации с фронтовой линии с помощью БПЛА фирмы Avilus, который по своим техническим характеристикам якобы способен двигаться со скоростью 90 километров в часть с нагрузкой. Разработчик БПЛА утверждает, что в серийное производство БПЛА пойдут через два года.
Вдоль железнодорожных путей бундесвер также намерен в случае боевых действий развернуть полевые госпитали для экстренной помощи и подготовки раненых к дальнейшей транспортировке.
В апреле издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщило, что бундесвер ведёт переговоры с логистическими и транспортными компаниями, как Lufthansa и Deutsche Bahn, о возможности переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта.
В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.
В своей Национальной стратегии безопасности правительство ФРГ в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта Германия должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.