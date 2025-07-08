https://ria.ru/20250708/germanii-2028031334.html

В Германии хотят оборудовать санитарные поезда на случай войны

В Германии хотят оборудовать санитарные поезда на случай войны - РИА Новости, 08.07.2025

В Германии хотят оборудовать санитарные поезда на случай войны

Бундесвер и Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых поездов в санитарные составы для тысяч раненых на случай военного конфликта на восточном... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T22:41:00+03:00

2025-07-08T22:41:00+03:00

2025-07-08T22:41:00+03:00

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БЕРЛИН, 8 июл – РИА Новости. Бундесвер и Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых поездов в санитарные составы для тысяч раненых на случай военного конфликта на восточном фланге НАТО, сообщает издание Bild со ссылкой на бригадного генерала медицинской службы немецкой армии Бруно Моста. "В течение ближайших трёх лет старые вагоны железной дороги должны быть переоборудованы в санитарные поезда — с возможностью размещения до 250 раненых в каждом поезде. Планирование между (Deutsche, ред.) Bahn и бундесвером уже ведётся", - пишет газета. Так, Мост предполагает, опираясь на наблюдения на Украине, что в случае конфликта на востоке фланга НАТО для транспортировки до одной тысячи раненых в день потребуется именно железная дорога и санитарные составы для, в общей сложности, 2 - 3 тысяч раненых. Разрабатывается также план по эвакуации с фронтовой линии с помощью БПЛА фирмы Avilus, который по своим техническим характеристикам якобы способен двигаться со скоростью 90 километров в часть с нагрузкой. Разработчик БПЛА утверждает, что в серийное производство БПЛА пойдут через два года. Вдоль железнодорожных путей бундесвер также намерен в случае боевых действий развернуть полевые госпитали для экстренной помощи и подготовки раненых к дальнейшей транспортировке. В апреле издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщило, что бундесвер ведёт переговоры с логистическими и транспортными компаниями, как Lufthansa и Deutsche Bahn, о возможности переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта. В феврале журнал Spiegel писал, что Североатлантический Альянс намерен продлить имеющиеся в Германии два военных трубопровода до Польши и Чехии, чтобы в случае конфликта с РФ снабжать войска керосином и дизелем. В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим. В своей Национальной стратегии безопасности правительство ФРГ в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта Германия должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.

https://ria.ru/20250708/flag-2027975864.html

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в мире, германия, бундесвер германии