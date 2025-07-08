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Работающих по квоте мигрантов освободят от экзамена по русскому языку

Работающих по квоте мигрантов освободят от экзамена по русскому языку - РИА Новости, 08.07.2025

Работающих по квоте мигрантов освободят от экзамена по русскому языку

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:43:00+03:00

2025-07-08T16:43:00+03:00

2025-07-08T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты. Законопроектом предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.

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общество, россия, госдума рф