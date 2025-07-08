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Работающих по квоте мигрантов освободят от экзамена по русскому языку - РИА Новости, 08.07.2025
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16:43 08.07.2025
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Работающих по квоте мигрантов освободят от экзамена по русскому языку
Работающих по квоте мигрантов освободят от экзамена по русскому языку - РИА Новости, 08.07.2025
Работающих по квоте мигрантов освободят от экзамена по русскому языку
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:43:00+03:00
2025-07-08T16:43:00+03:00
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты. Законопроектом предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Работающих по квоте мигрантов освободят от экзамена по русскому языку

ГД одобрила освобождение работающих по квоте мигрантов от экзамена по русскому

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.
Законопроектом предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.
Дактилоскопическая регистрация - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации
1 июля, 00:54
 
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