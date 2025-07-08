https://ria.ru/20250708/garbuzov-2027676316.html

Гарбузов: компания при поддержке столицы наладит производство 3D-форм

Гарбузов: компания при поддержке столицы наладит производство 3D-форм - РИА Новости, 08.07.2025

Гарбузов: компания при поддержке столицы наладит производство 3D-форм

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) помог компании "АВП Инновации" привлечь льготный инвестиционный кредит для запуска... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:20:00+03:00

2025-07-08T08:20:00+03:00

2025-07-08T08:51:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) помог компании "АВП Инновации" привлечь льготный инвестиционный кредит для запуска серийного производства песчано-полимерных литейных форм на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Документ подписали генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев и руководитель компании Александр Неткачев на международной выставке "Иннопром"."В Москве устойчиво растет список производств – ежегодно мы открываем 150 новых технологичных компаний различных отраслей индустрии. При этом, активно локализуем предприятия в ОЭЗ столицы, что способствует формированию современной промышленной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и укреплению инновационного потенциала города", – приводит пресс-служба ДИПП слова ГарбузоваДанная продукция активно применяется в таких сферах современной промышленности, как автомобилестроении и двигателестроении, авиационной отрасли, включая производство беспилотных летательных аппаратов, нефтесервисном производстве, строительной сфере, медицинском секторе и ряде других направлений."Поддержка фонда позволяет компаниям стабильно развиваться даже в условиях высоких кредитных ставок, увеличивая инвестиции индустриального сектора Москвы", — приводит пресс-служба слова Чумичева.Он добавил, что льготные кредиты в размере 230 миллиардов рублей предоставили свыше 100 промышленникам с 2022 года на покупку оборудования, возведение площадок, увеличение объемов производства, а также внедрение инноваций и выход на новые экспортные рынки.Выход "АВП Инновации" на проектную мощность планируется на первый квартал 2026 года. На производстве площадью 780 квадратных метров появятся порядка 40 новых рабочих мест."Аддитивные технологии печати литейных форм на отечественных промышленных 3D-принтерах ZIAS BPrint стали неотъемлемой частью промышленного производства в современном авиастроении, машиностроении и нефтегазовом сервисе", — приводит пресс-служба слова Неткачева.Он указал, что цифровизация литейного производства соответствует Национальной технологической инициативе по направлению "Новые производственные технологии". По его мнению, объединение промышленного потенциала столицы и последних достижений в области 3D-печати обеспечит литейной сфере новые вершины.

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москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса