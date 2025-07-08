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Во Франции исключили участие посторонних в смерти депутата-критика Макрона
Во Франции исключили участие посторонних в смерти депутата-критика Макрона - РИА Новости, 08.07.2025
Во Франции исключили участие посторонних в смерти депутата-критика Макрона
Французская прокуратура утверждает, что вмешательство третьих лиц в смерть депутата Оливье Марлекса, обвинявшего президента страны Эммануэля Макрона в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:08:00+03:00
2025-07-08T10:08:00+03:00
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Французская прокуратура утверждает, что вмешательство третьих лиц в смерть депутата Оливье Марлекса, обвинявшего президента страны Эммануэля Макрона в коррупции, исключено. "Может быть исключено вмешательство третьих лиц", - заявил прокурор Шартра Фредерик Шевалье. Его слова приводит радиостанция Franceinfo. По словам прокурора, записок, которые могли бы интересовать следствие, обнаружено не было. Вскрытие будет проведено в среду утром, а компьютер и телефон покойного будут изъяты для изучения переписок за последнее время. В понедельник стало известно, что французский парламентарий от партии Республиканцев Оливье Марлекс покончил с собой в возрасте 54 лет. Жандармы обнаружили тело в доме депутата в коммуне Ане. Марлекс был известным критиком Макрона. В частности, он возглавлял парламентскую комиссию, расследовавшую обстоятельства продажи в 2014 году французской энергокомпании Alstom американскому концерну General Electric. Политик подозревал, что вырученные с этой сделки средства могли быть направлены на избирательную кампанию Макрона. Кроме того, в 2019 году Марлекс написал заявление в прокуратуру с требованием начать расследования по этому делу.
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в мире, эммануэль макрон, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Франция
Во Франции исключили участие посторонних в смерти депутата-критика Макрона
Во Франции исключили вмешательство третьих лиц в смерть депутата-критика Макрона
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Французская прокуратура утверждает, что вмешательство третьих лиц в смерть депутата Оливье Марлекса, обвинявшего президента страны Эммануэля Макрона в коррупции, исключено.
"Может быть исключено вмешательство третьих лиц", - заявил прокурор Шартра Фредерик Шевалье. Его слова приводит радиостанция Franceinfo.
По словам прокурора, записок, которые могли бы интересовать следствие, обнаружено не было. Вскрытие будет проведено в среду утром, а компьютер и телефон покойного будут изъяты для изучения переписок за последнее время.
В понедельник стало известно, что французский парламентарий от партии Республиканцев Оливье Марлекс покончил с собой в возрасте 54 лет. Жандармы обнаружили тело в доме депутата в коммуне Ане.
Марлекс был известным критиком Макрона
. В частности, он возглавлял парламентскую комиссию, расследовавшую обстоятельства продажи в 2014 году французской энергокомпании Alstom
американскому концерну General Electric
. Политик подозревал, что вырученные с этой сделки средства могли быть направлены на избирательную кампанию Макрона. Кроме того, в 2019 году Марлекс написал заявление в прокуратуру с требованием начать расследования по этому делу.