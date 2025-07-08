Мишустин назвал создание торгового флота одной из задач судостроения
Мишустин: создание торгового флота входит в число основных задач судостроения
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Создание торгового флота входит в число основных задач российского судостроения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В судостроении в числе основных задач - создание торгового флота и мощностей для строительства крупнотоннажных кораблей, а также освоение выпуска танкеров-газовозов", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
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