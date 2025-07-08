https://ria.ru/20250708/flot-2027915747.html

Мишустин назвал создание торгового флота одной из задач судостроения

Мишустин назвал создание торгового флота одной из задач судостроения - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин назвал создание торгового флота одной из задач судостроения

Создание торгового флота входит в число основных задач российского судостроения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:48:00+03:00

2025-07-08T14:48:00+03:00

2025-07-08T15:52:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Создание торгового флота входит в число основных задач российского судостроения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В судостроении в числе основных задач - создание торгового флота и мощностей для строительства крупнотоннажных кораблей, а также освоение выпуска танкеров-газовозов", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин