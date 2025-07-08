https://ria.ru/20250708/flag-2027975864.html

Посольство Германии опубликовало флаг СССР, стилизованный под нацистский

Посольство Германии опубликовало флаг СССР, стилизованный под нацистский - РИА Новости, 08.07.2025

Посольство Германии опубликовало флаг СССР, стилизованный под нацистский

Немецкое посольство в России опубликовало в Telegram-канале карту послевоенного раздела Германии на оккупационные зоны с флагом СССР, стилизованным под... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Немецкое посольство в России опубликовало в Telegram-канале карту послевоенного раздела Германии на оккупационные зоны с флагом СССР, стилизованным под нацистский.На нем изображены черные серп и молот в белом круге на красном фоне, в то время как на флаге СССР эти символы — золотого цвета и расположены на красном фоне в верхнем углу. При этом флаги других стран — США, Великобритании и Франции — не претерпели никаких изменений.Флаг нацистской Германии же представляет собой как раз свастику в белом круге на красном фоне.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.В Сети есть варианты схожей карты, однако на них флаг СССР выглядит иначе, но тоже не совсем корректно: сверху в углу на красном фоне изображены черные серп и молот.Президент Владимир Путин отмечал, что Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в Победе над нацизмом сегодня пересматриваются в угоду корыстным политическим интересам.

https://ria.ru/20250708/prigovor-2027937359.html

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