Рейтинг@Mail.ru
Посольство Германии опубликовало флаг СССР, стилизованный под нацистский - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 08.07.2025 (обновлено: 17:26 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/flag-2027975864.html
Посольство Германии опубликовало флаг СССР, стилизованный под нацистский
Посольство Германии опубликовало флаг СССР, стилизованный под нацистский - РИА Новости, 08.07.2025
Посольство Германии опубликовало флаг СССР, стилизованный под нацистский
Немецкое посольство в России опубликовало в Telegram-канале карту послевоенного раздела Германии на оккупационные зоны с флагом СССР, стилизованным под... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:03:00+03:00
2025-07-08T17:26:00+03:00
ссср
германия
россия
в мире
сша
франция
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027965775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b6b92058815195425f6db540e29fbc5.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Немецкое посольство в России опубликовало в Telegram-канале карту послевоенного раздела Германии на оккупационные зоны с флагом СССР, стилизованным под нацистский.На нем изображены черные серп и молот в белом круге на красном фоне, в то время как на флаге СССР эти символы — золотого цвета и расположены на красном фоне в верхнем углу. При этом флаги других стран — США, Великобритании и Франции — не претерпели никаких изменений.Флаг нацистской Германии же представляет собой как раз свастику в белом круге на красном фоне.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.В Сети есть варианты схожей карты, однако на них флаг СССР выглядит иначе, но тоже не совсем корректно: сверху в углу на красном фоне изображены черные серп и молот.Президент Владимир Путин отмечал, что Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в Победе над нацизмом сегодня пересматриваются в угоду корыстным политическим интересам.
https://ria.ru/20250708/prigovor-2027937359.html
ссср
германия
россия
сша
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027965775_75:0:1236:871_1920x0_80_0_0_a135ae62f9fbf3e512f042d6fbc608f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, германия, россия, в мире, сша, франция, великобритания
СССР, Германия, Россия, В мире, США, Франция, Великобритания
Посольство Германии опубликовало флаг СССР, стилизованный под нацистский

Посольство ФРГ опубликовало карту с флагом СССР, стилизованным под нацистский

Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Немецкое посольство в России опубликовало в Telegram-канале карту послевоенного раздела Германии на оккупационные зоны с флагом СССР, стилизованным под нацистский.
На нем изображены черные серп и молот в белом круге на красном фоне, в то время как на флаге СССР эти символы — золотого цвета и расположены на красном фоне в верхнем углу. При этом флаги других стран — США, Великобритании и Франции — не претерпели никаких изменений.
Флаг нацистской Германии же представляет собой как раз свастику в белом круге на красном фоне.
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве, и нацистский флаг для сравнения
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве, и нацистского флага для сравнения. Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях. - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве, и нацистский флаг для сравнения
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
В Сети есть варианты схожей карты, однако на них флаг СССР выглядит иначе, но тоже не совсем корректно: сверху в углу на красном фоне изображены черные серп и молот.
Карта послевоенного раздела Германии
Карта послевоенного раздела Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Карта послевоенного раздела Германии
Президент Владимир Путин отмечал, что Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в Победе над нацизмом сегодня пересматриваются в угоду корыстным политическим интересам.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На Кубани вынесли приговор гражданке Греции за высмеивание Дня Победы
Вчера, 15:38
 
СССРГерманияРоссияВ миреСШАФранцияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала