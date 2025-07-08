Заявление главы МИД Франции о Путине вызвало ярость на Западе
Политик Филиппо раскритиковал главу МИД Франции Барро за его призыв к Путину
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине.
"Вы хотите "прекращения огня"... и в то же время продолжаете неделю за неделей поставлять Украине все больше и больше оружия : вы случайно не насмехаетесь над миром?" — написал Филиппо.
"Вы хотите "прекращения огня"... и в то же время продолжаете неделю за неделей поставлять Украине все больше и больше оружия : вы случайно не насмехаетесь над миром?" — написал Филиппо.
Накануне французский министр потребовал от Путина пойти на прекращение огня.
Президент России неоднократно подчеркивал, что нужно перемирие, которое было бы первым шагом к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов.
Президент России неоднократно подчеркивал, что нужно перемирие, которое было бы первым шагом к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов.