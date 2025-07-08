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Заявление главы МИД Франции о Путине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 08.07.2025 (обновлено: 16:25 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/filippo-2027919500.html
Заявление главы МИД Франции о Путине вызвало ярость на Западе
Заявление главы МИД Франции о Путине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 08.07.2025
Заявление главы МИД Франции о Путине вызвало ярость на Западе
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине. "Вы хотите... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:56:00+03:00
2025-07-08T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
жан-ноэль барро
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине. "Вы хотите "прекращения огня"... и в то же время продолжаете неделю за неделей поставлять Украине все больше и больше оружия : вы случайно не насмехаетесь над миром?" — написал Филиппо. Накануне французский министр потребовал от Путина пойти на прекращение огня.Президент России неоднократно подчеркивал, что нужно перемирие, которое было бы первым шагом к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов.
https://ria.ru/20250708/bouz-2027819090.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, жан-ноэль барро
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Жан-Ноэль Барро
Заявление главы МИД Франции о Путине вызвало ярость на Западе

Политик Филиппо раскритиковал главу МИД Франции Барро за его призыв к Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине.

"Вы хотите "прекращения огня"... и в то же время продолжаете неделю за неделей поставлять Украине все больше и больше оружия : вы случайно не насмехаетесь над миром?" — написал Филиппо.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Заявление американского сенатора о Путине вызвало недоумение у журналиста
Вчера, 08:34
Накануне французский министр потребовал от Путина пойти на прекращение огня.

Президент России неоднократно подчеркивал, что нужно перемирие, которое было бы первым шагом к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В США раскрыли, что сказал Трамп в личной беседе с Зеленским
Вчера, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаЖан-Ноэль Барро
 
 
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