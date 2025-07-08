https://ria.ru/20250708/filippo-2027919500.html

Заявление главы МИД Франции о Путине вызвало ярость на Западе

Заявление главы МИД Франции о Путине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 08.07.2025

Заявление главы МИД Франции о Путине вызвало ярость на Западе

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине. "Вы хотите... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:56:00+03:00

2025-07-08T14:56:00+03:00

2025-07-08T16:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

украина

жан-ноэль барро

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине. "Вы хотите "прекращения огня"... и в то же время продолжаете неделю за неделей поставлять Украине все больше и больше оружия : вы случайно не насмехаетесь над миром?" — написал Филиппо. Накануне французский министр потребовал от Путина пойти на прекращение огня.Президент России неоднократно подчеркивал, что нужно перемирие, которое было бы первым шагом к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов.

https://ria.ru/20250708/bouz-2027819090.html

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в мире, россия, владимир путин, украина, жан-ноэль барро