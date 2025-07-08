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Фестиваль Чайковского в Подмосковье собрал более 17 тысяч зрителей - РИА Новости, 08.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:25 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/festival-2027934601.html
Фестиваль Чайковского в Подмосковье собрал более 17 тысяч зрителей
Фестиваль Чайковского в Подмосковье собрал более 17 тысяч зрителей - РИА Новости, 08.07.2025
Фестиваль Чайковского в Подмосковье собрал более 17 тысяч зрителей
Концерты XI Международного фестиваля искусств Петра Чайковского, который прошел в подмосковном городском округе Клин с 27 июня по 6 июля, посетили более 17... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:25:00+03:00
2025-07-08T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Концерты XI Международного фестиваля искусств Петра Чайковского, который прошел в подмосковном городском округе Клин с 27 июня по 6 июля, посетили более 17 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. На Большой поляне музея-заповедника прошли семь масштабных концертов с участием мастеров классической музыки, театра, оперы и балета. В рамках фестиваля также выступили дети из музыкальных и художественных школ Подмосковья вместе с солистами Всероссийского юношеского симфонического оркестра, а также участники Молодежного фестиваля Чайковского. Концерты состоялись и на других площадках: в мемориальном доме-музее и Сестрорецком парке. Кроме того, в ходе фестиваля прошли занятия для учеников школы молодых журналистов, пишущих о культуре. Состоялись и мастер-классы для одаренных учащихся региональных музыкальных школ с участием известных музыкантов в рамках академии художественного руководителя фестиваля, народного артиста СССР Юрия Башмета. В программе участвовал государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Башмета. Также на сцену выходили народный артист РФ, худрук Театра наций Евгений Миронов; немецкая оперная певица Симона Кермес; народный артист РФ Игорь Костолевский; заслуженный артист РФ, пианист Борис Березовский. На фестивале посетители смогли услышать оперу Чайковского "Черевички" в исполнении артистов "Геликон-оперы". Премьер Большого театра Денис Родькин представил вечер балета с артистами из Москвы и Санкт-Петербурга. В усадьбе Демьяново прошел проект "Ночь Чайковского". Он проводится в дни фестиваля с 2022 года. В этот раз зрителям представили последнюю оперу русского композитора "Иоланта" в авторской версии Башмета. В пресс-службе напомнили, что 15 августа в усадьбе Плещеево городского округа Подольск состоится концерт Башмета в рамках проекта "Путь Чайковского". Музыкальные фестивали организованы в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
https://ria.ru/20250602/festival-2020550675.html
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московская область (подмосковье), театр наций, геликон-опера
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Театр наций, Геликон-Опера
Фестиваль Чайковского в Подмосковье собрал более 17 тысяч зрителей

Свыше 17 тысяч зрителей посетили концерты фестиваля Чайковского в Подмосковье

© Фото : пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области Фестиваль Чайковского в Подмосковье
Фестиваль Чайковского в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Фестиваль Чайковского в Подмосковье
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Концерты XI Международного фестиваля искусств Петра Чайковского, который прошел в подмосковном городском округе Клин с 27 июня по 6 июля, посетили более 17 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
На Большой поляне музея-заповедника прошли семь масштабных концертов с участием мастеров классической музыки, театра, оперы и балета. В рамках фестиваля также выступили дети из музыкальных и художественных школ Подмосковья вместе с солистами Всероссийского юношеского симфонического оркестра, а также участники Молодежного фестиваля Чайковского.
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Концерты состоялись и на других площадках: в мемориальном доме-музее и Сестрорецком парке. Кроме того, в ходе фестиваля прошли занятия для учеников школы молодых журналистов, пишущих о культуре. Состоялись и мастер-классы для одаренных учащихся региональных музыкальных школ с участием известных музыкантов в рамках академии художественного руководителя фестиваля, народного артиста СССР Юрия Башмета.
В программе участвовал государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Башмета. Также на сцену выходили народный артист РФ, худрук Театра наций Евгений Миронов; немецкая оперная певица Симона Кермес; народный артист РФ Игорь Костолевский; заслуженный артист РФ, пианист Борис Березовский.
На фестивале посетители смогли услышать оперу Чайковского "Черевички" в исполнении артистов "Геликон-оперы". Премьер Большого театра Денис Родькин представил вечер балета с артистами из Москвы и Санкт-Петербурга.
В усадьбе Демьяново прошел проект "Ночь Чайковского". Он проводится в дни фестиваля с 2022 года. В этот раз зрителям представили последнюю оперу русского композитора "Иоланта" в авторской версии Башмета.
В пресс-службе напомнили, что 15 августа в усадьбе Плещеево городского округа Подольск состоится концерт Башмета в рамках проекта "Путь Чайковского".
Музыкальные фестивали организованы в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Театр нацийГеликон-Опера
 
 
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