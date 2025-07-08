https://ria.ru/20250708/evrosoyuz-2028038769.html

ЕС разрешил 15 странам увеличить расходы на оборону, пишут СМИ

ЕС разрешил 15 странам увеличить расходы на оборону, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025

ЕС разрешил 15 странам увеличить расходы на оборону, пишут СМИ

Министры финансов Евросоюза разрешили 15 странам отступить от бюджетных правил и увеличить расходы на оборону с трех до 4,5% ВВП, передает латвийское агентство... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T23:56:00+03:00

2025-07-08T23:56:00+03:00

2025-07-08T23:56:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министры финансов Евросоюза разрешили 15 странам отступить от бюджетных правил и увеличить расходы на оборону с трех до 4,5% ВВП, передает латвийское агентство LETA. "Министры финансов стран ЕС приняли решение, позволяющее отступить от правил бюджетной дисциплины Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Греции, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии и Венгрии... Дефицит бюджета стран ЕС не должен превышать 3% ВВП, а уровень долга должен быть не выше 60% ВВП. Исключение означает, что получившие разрешение страны могут выделить на оборону еще 1,5% ВВП без риска штрафных мер", - говорится в сообщении. Отмечается, что Германия тоже просила о подобном разрешении, но ее обязали представить в Еврокомиссию долгосрочный бюджетный план, и только тогда "будет произведена оценка ее заявления". Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

https://ria.ru/20250707/evropa-2027598312.html

https://ria.ru/20250708/evropa-2027760668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, гаага, бельгия, владимир путин, сергей лавров, нато, евросоюз, еврокомиссия