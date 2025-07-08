https://ria.ru/20250708/evrosoyuz-2027833573.html

ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины, пишет FT

ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины, пишет FT - РИА Новости, 08.07.2025

ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины, пишет FT

ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины в 19 миллиардов долларов, пишет Financial Times. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:59:00+03:00

2025-07-08T09:59:00+03:00

2025-07-08T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины в 19 миллиардов долларов, пишет Financial Times."Брюссель в срочном порядке изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в 19 миллиардов долларов в следующем году. <...> Еврокомиссия обсуждает варианты со странами ЕС, в том числе направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы поддержки Киева со стороны G7, а также дальнейшее использование российских активов, заблокированных в ЕС", — отметила газета со ссылкой на источники.Издание раскрыло детали этих сценариев:Высокопоставленный европейский чиновник сообщил FT, что стороны, рассчитывавшие на прекращении огня в 2025-м, вынуждены пересчитывать расходы, указывая на финансовую дыру, как бы они ни пытались ее уменьшить.По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось в этом году скорректировать расходы, связанные с Украиной. ЕС намерен покрыть потребности Киева задолго до наступления зимы, особенно с учетом неясных перспектив возобновления американской помощи.Ситуация с российскими активами

https://ria.ru/20250612/dolg-2022530962.html

https://ria.ru/20250707/smi-2027709460.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027826614.html

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украина, россия, киев, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, в мире