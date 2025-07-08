Рейтинг@Mail.ru
Европе не хватает пороха для снарядов, заявили в "Росконгрессе" - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/evrosoyuz-2027803140.html
Европе не хватает пороха для снарядов, заявили в "Росконгрессе"
Европе не хватает пороха для снарядов, заявили в "Росконгрессе" - РИА Новости, 08.07.2025
Европе не хватает пороха для снарядов, заявили в "Росконгрессе"
Европа столкнулась с нехваткой пороха и нитроцеллюлозы для производства артиллерийских снарядов, однако сможет решить эту проблему в течение полутора-двух лет,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T02:33:00+03:00
2025-07-08T02:33:00+03:00
европа
германия
франция
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европа столкнулась с нехваткой пороха и нитроцеллюлозы для производства артиллерийских снарядов, однако сможет решить эту проблему в течение полутора-двух лет, говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей", с которым ознакомилось РИА Новости. "Рост производства артиллерийских снарядов ограничивает нехватка пороха, тротила и нитроцеллюлозы. На фоне этих ограничений некоторые европейские поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества за пределами ЕС. Сегодня этот пробел частично заполняют индийские и японские производители", - говорится в докладе. "Впрочем, даже с импортируемыми взрывчатыми веществами европейская оборонная промышленность еще не в состоянии вести крупномасштабное производство артиллерийских снарядов, превышающее миллион выстрелов в год", – отмечается в документе. По прогнозу авторов, к концу 2026 года Европа будет в состоянии производить свыше 2,5 миллиона единиц корпусов артиллерийских снарядов в год, что позволит ей превзойти возможности американского ВПК. "Вместе с тем за выпуском корпусов артиллерийских снарядов не поспеют возможности Европы по их заполнению взрывчаткой и снабжению необходимым количеством метательных зарядов", - добавляют эксперты. Однако, по их прогнозу, ситуация с ограниченностью ресурсов может кардинально измениться в течение полутора - двух лет, как только запланированные, строящиеся и недавно введенные в эксплуатацию производственные площадки в Европе выйдут на проектную мощность. "Только на начало июня 2025 года можно идентифицировать около 107,8 тысячи квадратных метров новых производственных объектов, которые недавно введены в эксплуатацию или находятся на завершающей стадии строительства. Среди них пороховые заводы во Франции, взрывчатых веществ в Венгрии, Финляндии и Германии, корпусов артиллерийских снарядов в Норвегии, Германии и наполнению артиллерийских снарядов взрывчаткой в Польше, Чехии, Эстонии и Великобритании", – говорится в докладе. Эксперты прогнозируют, что по итогам реализации планов европейских оборонных компаний, производство взрывчатки на новых заводах на конец 2027 года превысит 6,5 тонны – этого хватит для заполнения 613-984 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов в зависимости от их типа и модели. А к концу 2028 года объем гексогена и тротила, производимый за 12 месяцев, превысит 8,5 тысячи тонн. И это не считая существующих производственных площадок взрывчатки, мощности которых, как ожидается, будут удвоены к 2026-2027 годам. "Параллельно увеличению производства тротила и гексогена Европа начнет выпуск пороха на четырех новых заводах, инвестиции в которые составляют около миллиарда евро", - говорится в докладе.
https://ria.ru/20250321/evropa-2006428598.html
https://ria.ru/20250221/evrosoyuz-2000903617.html
https://ria.ru/20250414/roskongress-2011061989.html
европа
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, германия, франция, евросоюз, в мире
Европа, Германия, Франция, Евросоюз, В мире
Европе не хватает пороха для снарядов, заявили в "Росконгрессе"

Росконгресс: Европа столкнулась с нехваткой пороха для производства снарядов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европа столкнулась с нехваткой пороха и нитроцеллюлозы для производства артиллерийских снарядов, однако сможет решить эту проблему в течение полутора-двух лет, говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Рост производства артиллерийских снарядов ограничивает нехватка пороха, тротила и нитроцеллюлозы. На фоне этих ограничений некоторые европейские поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества за пределами ЕС. Сегодня этот пробел частично заполняют индийские и японские производители", - говорится в докладе.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Bloomberg: запасы тротила в Европе истощены до предела
21 марта, 12:34
"Впрочем, даже с импортируемыми взрывчатыми веществами европейская оборонная промышленность еще не в состоянии вести крупномасштабное производство артиллерийских снарядов, превышающее миллион выстрелов в год", – отмечается в документе.
По прогнозу авторов, к концу 2026 года Европа будет в состоянии производить свыше 2,5 миллиона единиц корпусов артиллерийских снарядов в год, что позволит ей превзойти возможности американского ВПК. "Вместе с тем за выпуском корпусов артиллерийских снарядов не поспеют возможности Европы по их заполнению взрывчаткой и снабжению необходимым количеством метательных зарядов", - добавляют эксперты.
Однако, по их прогнозу, ситуация с ограниченностью ресурсов может кардинально измениться в течение полутора - двух лет, как только запланированные, строящиеся и недавно введенные в эксплуатацию производственные площадки в Европе выйдут на проектную мощность.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов ежегодно
21 февраля, 19:44
"Только на начало июня 2025 года можно идентифицировать около 107,8 тысячи квадратных метров новых производственных объектов, которые недавно введены в эксплуатацию или находятся на завершающей стадии строительства. Среди них пороховые заводы во Франции, взрывчатых веществ в Венгрии, Финляндии и Германии, корпусов артиллерийских снарядов в Норвегии, Германии и наполнению артиллерийских снарядов взрывчаткой в Польше, Чехии, Эстонии и Великобритании", – говорится в докладе.
Эксперты прогнозируют, что по итогам реализации планов европейских оборонных компаний, производство взрывчатки на новых заводах на конец 2027 года превысит 6,5 тонны – этого хватит для заполнения 613-984 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов в зависимости от их типа и модели. А к концу 2028 года объем гексогена и тротила, производимый за 12 месяцев, превысит 8,5 тысячи тонн. И это не считая существующих производственных площадок взрывчатки, мощности которых, как ожидается, будут удвоены к 2026-2027 годам.
"Параллельно увеличению производства тротила и гексогена Европа начнет выпуск пороха на четырех новых заводах, инвестиции в которые составляют около миллиарда евро", - говорится в докладе.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Росконгрессе оценили последствия роста оборонных расходов Евросоюза
14 апреля, 01:25
 
ЕвропаГерманияФранцияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала