Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте призвали Германию снова использовать "Северный поток" - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/evroparlament-2027920249.html
В Европарламенте призвали Германию снова использовать "Северный поток"
В Европарламенте призвали Германию снова использовать "Северный поток" - РИА Новости, 08.07.2025
В Европарламенте призвали Германию снова использовать "Северный поток"
Германия должна иметь возможность снова использовать все источники энергии, в том числе по "Северному потоку", заявил депутат Европарламента, член партии... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:56:00+03:00
2025-07-08T14:56:00+03:00
германия
россия
цуг (город)
дмитрий песков
nord stream 2 ag
европарламент
нато
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Германия должна иметь возможность снова использовать все источники энергии, в том числе по "Северному потоку", заявил депутат Европарламента, член партии "Альтернатива для Германии" Томаш Фрёлих. На парламентских выборах в феврале АдГ заняла рекордное второе место с результатом в 20,8%. Однако ей не удалось войти в состав правящей коалиции, и она стала крупнейшей партией немецкой оппозиции. АдГ выступает за отмену санкций против России, восстановление газопроводов "Северные потоки", против размещения в ФРГ дальнобойных американских вооружений, а также предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС. "Экономический кризис в Германии - результат десятилетий жизни за счет активов. Предупреждения раздавались уже в самом начале, но они были проигнорированы в эпоху дешевых денег и сильной глобальной экономической конъюнктуры. Будучи страной с высокой заработной платой и ограниченными природными ресурсами, Германия должна поддерживать свою конкурентоспособность в области промышленного производства, научных исследований и разработок. Для этого необходимо принять ряд мер", - заявил политик в интервью турецкому изданию Aydınlık. По его мнению, прежде всего энергия должна снова стать дешевой. "Германия должна иметь возможность снова использовать все источники энергии: это включает в себя перезапуск атомной энергетики, использование отечественного бурого угля и возобновление работы газопровода "Северный поток" для импорта природного газа. Энергетическое партнерство с Турцией через новые газопроводы также является одним из вариантов. Возобновляемые источники энергии должны использоваться только в той мере, в какой это имеет экономический и технический смысл", - сказал Фрёлих. Политик отметил, что Германии не избежать болезненных структурных реформ. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники передавало, что кабинет министров Германии планирует изменить законодательство для предотвращения эксплуатации "Северного потока 2" в будущем. В мае суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом". В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая. В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250627/reuters-2025826929.html
https://ria.ru/20250413/merts-2010957006.html
https://ria.ru/20250514/frg-2016977816.html
германия
россия
цуг (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_248c27e9460bbd8def7dc897231b9698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, цуг (город), дмитрий песков, nord stream 2 ag, европарламент, нато, северный поток, северный поток — 2, в мире
Германия, Россия, Цуг (город), Дмитрий Песков, Nord Stream 2 AG, Европарламент, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
В Европарламенте призвали Германию снова использовать "Северный поток"

Депутат ЕП Фрёлих: Германия должна снова использовать все источники энергии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток"
Часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Часть газопровода "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Германия должна иметь возможность снова использовать все источники энергии, в том числе по "Северному потоку", заявил депутат Европарламента, член партии "Альтернатива для Германии" Томаш Фрёлих.
На парламентских выборах в феврале АдГ заняла рекордное второе место с результатом в 20,8%. Однако ей не удалось войти в состав правящей коалиции, и она стала крупнейшей партией немецкой оппозиции. АдГ выступает за отмену санкций против России, восстановление газопроводов "Северные потоки", против размещения в ФРГ дальнобойных американских вооружений, а также предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2", пишет Reuters
27 июня, 14:22
"Экономический кризис в Германии - результат десятилетий жизни за счет активов. Предупреждения раздавались уже в самом начале, но они были проигнорированы в эпоху дешевых денег и сильной глобальной экономической конъюнктуры. Будучи страной с высокой заработной платой и ограниченными природными ресурсами, Германия должна поддерживать свою конкурентоспособность в области промышленного производства, научных исследований и разработок. Для этого необходимо принять ряд мер", - заявил политик в интервью турецкому изданию Aydınlık.
По его мнению, прежде всего энергия должна снова стать дешевой.
"Германия должна иметь возможность снова использовать все источники энергии: это включает в себя перезапуск атомной энергетики, использование отечественного бурого угля и возобновление работы газопровода "Северный поток" для импорта природного газа. Энергетическое партнерство с Турцией через новые газопроводы также является одним из вариантов. Возобновляемые источники энергии должны использоваться только в той мере, в какой это имеет экономический и технический смысл", - сказал Фрёлих.
Политик отметил, что Германии не избежать болезненных структурных реформ.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники передавало, что кабинет министров Германии планирует изменить законодательство для предотвращения эксплуатации "Северного потока 2" в будущем.
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками в штаб-квартире партии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергии, заявил Мерц
13 апреля, 03:46
В мае суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая.
В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Вайдель призвала возобновить импорт газа из России
14 мая, 20:19
 
ГерманияРоссияЦуг (город)Дмитрий ПесковNord Stream 2 AGЕвропарламентНАТОСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала