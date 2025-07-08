https://ria.ru/20250708/evroparlament-2027920249.html

В Европарламенте призвали Германию снова использовать "Северный поток"

В Европарламенте призвали Германию снова использовать "Северный поток" - РИА Новости, 08.07.2025

В Европарламенте призвали Германию снова использовать "Северный поток"

Германия должна иметь возможность снова использовать все источники энергии, в том числе по "Северному потоку", заявил депутат Европарламента, член партии... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:56:00+03:00

2025-07-08T14:56:00+03:00

2025-07-08T14:56:00+03:00

германия

россия

цуг (город)

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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Германия должна иметь возможность снова использовать все источники энергии, в том числе по "Северному потоку", заявил депутат Европарламента, член партии "Альтернатива для Германии" Томаш Фрёлих. На парламентских выборах в феврале АдГ заняла рекордное второе место с результатом в 20,8%. Однако ей не удалось войти в состав правящей коалиции, и она стала крупнейшей партией немецкой оппозиции. АдГ выступает за отмену санкций против России, восстановление газопроводов "Северные потоки", против размещения в ФРГ дальнобойных американских вооружений, а также предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС. "Экономический кризис в Германии - результат десятилетий жизни за счет активов. Предупреждения раздавались уже в самом начале, но они были проигнорированы в эпоху дешевых денег и сильной глобальной экономической конъюнктуры. Будучи страной с высокой заработной платой и ограниченными природными ресурсами, Германия должна поддерживать свою конкурентоспособность в области промышленного производства, научных исследований и разработок. Для этого необходимо принять ряд мер", - заявил политик в интервью турецкому изданию Aydınlık. По его мнению, прежде всего энергия должна снова стать дешевой. "Германия должна иметь возможность снова использовать все источники энергии: это включает в себя перезапуск атомной энергетики, использование отечественного бурого угля и возобновление работы газопровода "Северный поток" для импорта природного газа. Энергетическое партнерство с Турцией через новые газопроводы также является одним из вариантов. Возобновляемые источники энергии должны использоваться только в той мере, в какой это имеет экономический и технический смысл", - сказал Фрёлих. Политик отметил, что Германии не избежать болезненных структурных реформ. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники передавало, что кабинет министров Германии планирует изменить законодательство для предотвращения эксплуатации "Северного потока 2" в будущем. В мае суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом". В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая. В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250627/reuters-2025826929.html

https://ria.ru/20250413/merts-2010957006.html

https://ria.ru/20250514/frg-2016977816.html

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