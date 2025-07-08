https://ria.ru/20250708/evropa-2027743397.html
"Аэропортный коллапс": у России снова не получилось стать Европой
"Аэропортный коллапс": у России снова не получилось стать Европой - РИА Новости, 08.07.2025
"Аэропортный коллапс": у России снова не получилось стать Европой
История двух миров, одного — большого и судьбоопределяющего, идущего вперед, и другого — маленького, в котором любая рутинная сложность немедленно становится... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:00:00+03:00
2025-07-08T08:00:00+03:00
2025-07-08T08:01:00+03:00
россия
европа
луганская народная республика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
вооруженные силы украины
аналитика
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История двух миров, одного — большого и судьбоопределяющего, идущего вперед, и другого — маленького, в котором любая рутинная сложность немедленно становится "колоссальной" проблемой, получила неожиданное воплощение. Полное освобождение нашей ЛНР от боевиков ВСУ и сражение дронов, которое Россия выигрывает, нанося многомиллиардные убытки имуществу Незалежной, — это первый и главный мир. И волны причитаний в соцсетях и в части медиа о том, что в "аэропортах России наступил коллапс", — это второй мир."Коллапс", особенно когда словом бросаются все кому не лень, имеет математически измеряемую величину. И она свидетелям секты "аэропортного коллапса" не может не быть известна. Однако сектанты ее скрывают, вводя общество в заблуждение.Вот как выглядела ситуация в российских аэропортах в минувшие выходные, согласно сообщению Росавиации.С 5 июля до 6 часов утра 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. За этот же период 88 самолетов отправили на запасные аэродромы, а около 1900 рейсов задержали на вылет и прилет. Всего было оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов. В гостиницах меньше чем за три дня разместили 94 тысячи человек. Пассажирам предоставили 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч — на питание.Та же Росавиация подтвердила (уже в понедельник), что соответствующие службы воздушных гаваней переведены на усиленный режим работы, к решению всех проблем подключены дополнительные десятки сотрудников и специалистов. И даже (вниманию нервных сектантов) с пассажирами в аэропортах России работают психологи.Полный и абсолютный сервис, как и выполнение всех существующих обязательств перед клиентами авиакомпаний, не упоминается и не обсуждается.В России это — норма.Напомним: все, что произошло, случилось точно не по вине Росавиации, русской природы или нашей погоды.Причина — в упоровшейся от ненависти к нам киевской клике и поддерживающих ее в русофобии европейцах.Планы сорвать сезон отпусков, как и желание испортить нам День Победы, составлялись теми и тогда, кто до сих пор воображают, что в России аэропорты — большие сараи и летаем мы, естественно, на фанерных кукурузниках.Те, кто насылают на нас ежедневно и еженощно сотни беспилотников, чтобы убить, нарушить, вызвать системный коллапс, в оценках опираются на европейскую эмпирику. В Европе в отпускной период лучше не приближаться к аэропортам и железнодорожным вокзалам. Потому что они могут быть тупо закрыты. По причинам, описывать которые не хватит никакой фантазии. Но хотя бы основные перечислить стоит.Транспортное сообщение в общеевропейском пространстве может коллапсировать из-за тотальных забастовок. Когда одни европейцы, стремясь выколотить из других десятку евро к зарплате, готовы изничтожить планы третьих на отпуск. А еще в терминалах аэропортов и залах ожидания вокзалов могут случиться драки. Между теми европейцами, которые считают, что им закон не писан, и теми, что закону подчиняться заставляют. Кулачные бои и прочие виды агрессии — тоже повод, чтобы отменить авиарейсы и движение поездов. Ну и по мелочи: забытый багаж, брошенный или потерянный домашний питомец — это тоже парализация транспортного сообщения.И если кто-то думает, что вокруг пассажиров вьются желающие помочь и поддержать материально, он очень сильно ошибается. Вытрясти компенсации из транспортных компаний — спорт для сильных и очень терпеливых. И никаких вам психологов.Человек человеку там, где можно безнаказанно издеваться, стремясь урегулировать с работодателем зарплатные трения, над сотнями тысяч пассажиров, — волк. И враг.И тот неловкий момент, о котором напоминать "коллапсистам", конечно, стыдно. Но придется. Там, где прибавка десятки евро к зарплате — законный повод устроить ад для других, не ведут СВО. И нет нужды ограждать воздушные гавани и авиалайнеры от беспилотников. В нашей же ситуации вопрос безопасности всех и каждого приоритетен. Потому что (и снова как-то неловко об этом упоминать) пострадавшие от бесконечного терроризма ВСУ (и тех европейцев, что науськивают украинских боевиков) точно не отправляются в отпуск.Пора бы, как полагается взрослым, признать, что ради сохранности собственной жизни и жизни близких можно напрячь терпение, согласившись подождать или перенести поездку. Тем более что согласие сопровождается бонусами в любом виде — и в финансовом, и в моральном аспектах.Еще нужно, если мы действительно люди зрелые, осознать, что иногда приходится мириться, что в нашу маленькую и очень частную жизнь вторгаются факторы Истории (именно так — с большой буквы). Эти факторы не требуют включения в процесс, но они побуждают сопоставить свои временные капризы и недовольство с тем, что происходит там, где защищают наше право жить так, как мы хотим. Включая, кстати, и отпуска. Куда каждый может отправиться, в отличие от Незалежной, совершенно свободно. Никаких препятствий в России никто и никому не чинит. Желательно об этом вспоминать.И последнее, но главное: прочность системы, глобальной и частной, относящейся к первому или ко второму миру, проверяется не возникновением критических ситуаций, а реакцией на них. Иными словами, вопрос не в том, сколько рейсов было в конкретном случае задержано и/или отложено. А в том, как была организована ликвидация последствий сбоя. Работа была организована блестяще. Спасибо всем, кто был к ней причастен!
https://ria.ru/20250707/shvetsiya-2027703620.html
https://ria.ru/20250611/niderlandy-2022272775.html
https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027613087.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
россия, европа, луганская народная республика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины, аналитика
Россия, Европа, Луганская Народная Республика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Вооруженные силы Украины, Аналитика
История двух миров, одного — большого и судьбоопределяющего, идущего вперед, и другого — маленького, в котором любая рутинная сложность немедленно становится "колоссальной" проблемой, получила неожиданное воплощение. Полное освобождение нашей ЛНР от боевиков ВСУ и сражение дронов, которое Россия выигрывает, нанося многомиллиардные убытки имуществу Незалежной, — это первый и главный мир. И волны причитаний в соцсетях и в части медиа о том, что в "аэропортах России наступил коллапс", — это второй мир.
"Коллапс", особенно когда словом бросаются все кому не лень, имеет математически измеряемую величину. И она свидетелям секты "аэропортного коллапса" не может не быть известна. Однако сектанты ее скрывают, вводя общество в заблуждение.
Вот как выглядела ситуация в российских аэропортах в минувшие выходные, согласно сообщению Росавиации.
С 5 июля до 6 часов утра 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. За этот же период 88 самолетов отправили на запасные аэродромы, а около 1900 рейсов задержали на вылет и прилет. Всего было оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов. В гостиницах меньше чем за три дня разместили 94 тысячи человек. Пассажирам предоставили 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч — на питание.
Та же Росавиация подтвердила (уже в понедельник), что соответствующие службы воздушных гаваней переведены на усиленный режим работы, к решению всех проблем подключены дополнительные десятки сотрудников и специалистов. И даже (вниманию нервных сектантов) с пассажирами в аэропортах России работают психологи.
Полный и абсолютный сервис, как и выполнение всех существующих обязательств перед клиентами авиакомпаний, не упоминается и не обсуждается.
Напомним: все, что произошло, случилось точно не по вине Росавиации, русской природы или нашей погоды.
Причина — в упоровшейся от ненависти к нам киевской клике и поддерживающих ее в русофобии европейцах.
Планы сорвать сезон отпусков, как и желание испортить нам День Победы, составлялись теми и тогда, кто до сих пор воображают, что в России аэропорты — большие сараи и летаем мы, естественно, на фанерных кукурузниках.
Те, кто насылают на нас ежедневно и еженощно сотни беспилотников, чтобы убить, нарушить, вызвать системный коллапс, в оценках опираются на европейскую эмпирику. В Европе в отпускной период лучше не приближаться к аэропортам и железнодорожным вокзалам. Потому что они могут быть тупо закрыты. По причинам, описывать которые не хватит никакой фантазии. Но хотя бы основные перечислить стоит.
Транспортное сообщение в общеевропейском пространстве может коллапсировать из-за тотальных забастовок. Когда одни европейцы, стремясь выколотить из других десятку евро к зарплате, готовы изничтожить планы третьих на отпуск. А еще в терминалах аэропортов и залах ожидания вокзалов могут случиться драки. Между теми европейцами, которые считают, что им закон не писан, и теми, что закону подчиняться заставляют. Кулачные бои и прочие виды агрессии — тоже повод, чтобы отменить авиарейсы и движение поездов. Ну и по мелочи: забытый багаж, брошенный или потерянный домашний питомец — это тоже парализация транспортного сообщения.
И если кто-то думает, что вокруг пассажиров вьются желающие помочь и поддержать материально, он очень сильно ошибается. Вытрясти компенсации из транспортных компаний — спорт для сильных и очень терпеливых. И никаких вам психологов.
Человек человеку там, где можно безнаказанно издеваться, стремясь урегулировать с работодателем зарплатные трения, над сотнями тысяч пассажиров, — волк. И враг.
И тот неловкий момент, о котором напоминать "коллапсистам", конечно, стыдно. Но придется. Там, где прибавка десятки евро к зарплате — законный повод устроить ад для других, не ведут СВО. И нет нужды ограждать воздушные гавани и авиалайнеры от беспилотников. В нашей же ситуации вопрос безопасности всех и каждого приоритетен. Потому что (и снова как-то неловко об этом упоминать) пострадавшие от бесконечного терроризма ВСУ (и тех европейцев, что науськивают украинских боевиков) точно не отправляются в отпуск.
Пора бы, как полагается взрослым, признать, что ради сохранности собственной жизни и жизни близких можно напрячь терпение, согласившись подождать или перенести поездку. Тем более что согласие сопровождается бонусами в любом виде — и в финансовом, и в моральном аспектах.
Еще нужно, если мы действительно люди зрелые, осознать, что иногда приходится мириться, что в нашу маленькую и очень частную жизнь вторгаются факторы Истории (именно так — с большой буквы). Эти факторы не требуют включения в процесс, но они побуждают сопоставить свои временные капризы и недовольство с тем, что происходит там, где защищают наше право жить так, как мы хотим. Включая, кстати, и отпуска. Куда каждый может отправиться, в отличие от Незалежной, совершенно свободно. Никаких препятствий в России никто и никому не чинит. Желательно об этом вспоминать.
И последнее, но главное: прочность системы, глобальной и частной, относящейся к первому или ко второму миру, проверяется не возникновением критических ситуаций, а реакцией на них. Иными словами, вопрос не в том, сколько рейсов было в конкретном случае задержано и/или отложено. А в том, как была организована ликвидация последствий сбоя. Работа была организована блестяще. Спасибо всем, кто был к ней причастен!