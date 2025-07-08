https://ria.ru/20250708/evropa-2027743397.html

"Аэропортный коллапс": у России снова не получилось стать Европой

"Аэропортный коллапс": у России снова не получилось стать Европой - РИА Новости, 08.07.2025

"Аэропортный коллапс": у России снова не получилось стать Европой

История двух миров, одного — большого и судьбоопределяющего, идущего вперед, и другого — маленького, в котором любая рутинная сложность немедленно становится... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:00:00+03:00

2025-07-08T08:00:00+03:00

2025-07-08T08:01:00+03:00

россия

европа

луганская народная республика

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

вооруженные силы украины

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027755044_0:99:1763:1091_1920x0_80_0_0_e3aa03ababdda7635408501859a0f5f7.jpg

История двух миров, одного — большого и судьбоопределяющего, идущего вперед, и другого — маленького, в котором любая рутинная сложность немедленно становится "колоссальной" проблемой, получила неожиданное воплощение. Полное освобождение нашей ЛНР от боевиков ВСУ и сражение дронов, которое Россия выигрывает, нанося многомиллиардные убытки имуществу Незалежной, — это первый и главный мир. И волны причитаний в соцсетях и в части медиа о том, что в "аэропортах России наступил коллапс", — это второй мир."Коллапс", особенно когда словом бросаются все кому не лень, имеет математически измеряемую величину. И она свидетелям секты "аэропортного коллапса" не может не быть известна. Однако сектанты ее скрывают, вводя общество в заблуждение.Вот как выглядела ситуация в российских аэропортах в минувшие выходные, согласно сообщению Росавиации.С 5 июля до 6 часов утра 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. За этот же период 88 самолетов отправили на запасные аэродромы, а около 1900 рейсов задержали на вылет и прилет. Всего было оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов. В гостиницах меньше чем за три дня разместили 94 тысячи человек. Пассажирам предоставили 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч — на питание.Та же Росавиация подтвердила (уже в понедельник), что соответствующие службы воздушных гаваней переведены на усиленный режим работы, к решению всех проблем подключены дополнительные десятки сотрудников и специалистов. И даже (вниманию нервных сектантов) с пассажирами в аэропортах России работают психологи.Полный и абсолютный сервис, как и выполнение всех существующих обязательств перед клиентами авиакомпаний, не упоминается и не обсуждается.В России это — норма.Напомним: все, что произошло, случилось точно не по вине Росавиации, русской природы или нашей погоды.Причина — в упоровшейся от ненависти к нам киевской клике и поддерживающих ее в русофобии европейцах.Планы сорвать сезон отпусков, как и желание испортить нам День Победы, составлялись теми и тогда, кто до сих пор воображают, что в России аэропорты — большие сараи и летаем мы, естественно, на фанерных кукурузниках.Те, кто насылают на нас ежедневно и еженощно сотни беспилотников, чтобы убить, нарушить, вызвать системный коллапс, в оценках опираются на европейскую эмпирику. В Европе в отпускной период лучше не приближаться к аэропортам и железнодорожным вокзалам. Потому что они могут быть тупо закрыты. По причинам, описывать которые не хватит никакой фантазии. Но хотя бы основные перечислить стоит.Транспортное сообщение в общеевропейском пространстве может коллапсировать из-за тотальных забастовок. Когда одни европейцы, стремясь выколотить из других десятку евро к зарплате, готовы изничтожить планы третьих на отпуск. А еще в терминалах аэропортов и залах ожидания вокзалов могут случиться драки. Между теми европейцами, которые считают, что им закон не писан, и теми, что закону подчиняться заставляют. Кулачные бои и прочие виды агрессии — тоже повод, чтобы отменить авиарейсы и движение поездов. Ну и по мелочи: забытый багаж, брошенный или потерянный домашний питомец — это тоже парализация транспортного сообщения.И если кто-то думает, что вокруг пассажиров вьются желающие помочь и поддержать материально, он очень сильно ошибается. Вытрясти компенсации из транспортных компаний — спорт для сильных и очень терпеливых. И никаких вам психологов.Человек человеку там, где можно безнаказанно издеваться, стремясь урегулировать с работодателем зарплатные трения, над сотнями тысяч пассажиров, — волк. И враг.И тот неловкий момент, о котором напоминать "коллапсистам", конечно, стыдно. Но придется. Там, где прибавка десятки евро к зарплате — законный повод устроить ад для других, не ведут СВО. И нет нужды ограждать воздушные гавани и авиалайнеры от беспилотников. В нашей же ситуации вопрос безопасности всех и каждого приоритетен. Потому что (и снова как-то неловко об этом упоминать) пострадавшие от бесконечного терроризма ВСУ (и тех европейцев, что науськивают украинских боевиков) точно не отправляются в отпуск.Пора бы, как полагается взрослым, признать, что ради сохранности собственной жизни и жизни близких можно напрячь терпение, согласившись подождать или перенести поездку. Тем более что согласие сопровождается бонусами в любом виде — и в финансовом, и в моральном аспектах.Еще нужно, если мы действительно люди зрелые, осознать, что иногда приходится мириться, что в нашу маленькую и очень частную жизнь вторгаются факторы Истории (именно так — с большой буквы). Эти факторы не требуют включения в процесс, но они побуждают сопоставить свои временные капризы и недовольство с тем, что происходит там, где защищают наше право жить так, как мы хотим. Включая, кстати, и отпуска. Куда каждый может отправиться, в отличие от Незалежной, совершенно свободно. Никаких препятствий в России никто и никому не чинит. Желательно об этом вспоминать.И последнее, но главное: прочность системы, глобальной и частной, относящейся к первому или ко второму миру, проверяется не возникновением критических ситуаций, а реакцией на них. Иными словами, вопрос не в том, сколько рейсов было в конкретном случае задержано и/или отложено. А в том, как была организована ликвидация последствий сбоя. Работа была организована блестяще. Спасибо всем, кто был к ней причастен!

https://ria.ru/20250707/shvetsiya-2027703620.html

https://ria.ru/20250611/niderlandy-2022272775.html

https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027613087.html

россия

европа

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, европа, луганская народная республика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины, аналитика