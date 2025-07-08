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Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана - РИА Новости, 08.07.2025
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11:34 08.07.2025 (обновлено: 11:36 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/evakuatsiya-2027854077.html
Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана
Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана - РИА Новости, 08.07.2025
Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана
Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым выразил признательность за... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:34:00+03:00
2025-07-08T11:36:00+03:00
в мире
азербайджан
иран
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым выразил признательность за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Накануне Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны (МОГО). "Глава российского ведомства выразил признательность азербайджанскому государству за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта. Совместная работа стала эффективной рукой помощи мирному населению: россияне смогли вернуться на родину", - говорится в сообщении.
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в мире, азербайджан, иран, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Азербайджан, Иран, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана

Куренков поблагодарил главу МЧС Азербайджана за помощь с эвакуацией россиян

© РИА Новости / Посольство РФ в Азербайджане | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из Ирана в Азербайджан
Российские граждане, эвакуированные из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Посольство РФ в Азербайджане
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Российские граждане, эвакуированные из Ирана в Азербайджан
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым выразил признательность за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Накануне Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны (МОГО).
"Глава российского ведомства выразил признательность азербайджанскому государству за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта. Совместная работа стала эффективной рукой помощи мирному населению: россияне смогли вернуться на родину", - говорится в сообщении.
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В миреАзербайджанИранРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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