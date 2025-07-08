https://ria.ru/20250708/evakuatsiya-2027854077.html
Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана
Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана - РИА Новости, 08.07.2025
Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана
Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым выразил признательность за... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:34:00+03:00
2025-07-08T11:34:00+03:00
2025-07-08T11:36:00+03:00
в мире
азербайджан
иран
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022784882_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_a443434596d60f4d07c0b5a1b598791c.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым выразил признательность за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Накануне Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны (МОГО). "Глава российского ведомства выразил признательность азербайджанскому государству за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта. Совместная работа стала эффективной рукой помощи мирному населению: россияне смогли вернуться на родину", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250706/iran-2027467768.html
азербайджан
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022784882_66:0:1214:861_1920x0_80_0_0_2b80763d807627231b5a116ef79b7851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, иран, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Азербайджан, Иран, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана
Куренков поблагодарил главу МЧС Азербайджана за помощь с эвакуацией россиян