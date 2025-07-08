https://ria.ru/20250708/evakuatsiya-2027854077.html

Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана

Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана - РИА Новости, 08.07.2025

Куренков поблагодарил Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана

Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым выразил признательность за... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:34:00+03:00

2025-07-08T11:34:00+03:00

2025-07-08T11:36:00+03:00

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александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым выразил признательность за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Накануне Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны (МОГО). "Глава российского ведомства выразил признательность азербайджанскому государству за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта. Совместная работа стала эффективной рукой помощи мирному населению: россияне смогли вернуться на родину", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250706/iran-2027467768.html

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Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, иран, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), война израиля и ирана: последние новости о конфликте