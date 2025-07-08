https://ria.ru/20250708/espch-2027800533.html

ЕСПЧ вынесет решение по делу Google об обжаловании штрафов в России

ЕСПЧ вынесет решение по делу Google об обжаловании штрафов в России - РИА Новости, 08.07.2025

ЕСПЧ вынесет решение по делу Google об обжаловании штрафов в России

Европейский суд по правам человека огласит вердикт по жалобам компании Google в отношении судебных решений, вынесенных против компании в России. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:34:00+03:00

2025-07-08T01:34:00+03:00

2025-07-08T01:34:00+03:00

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ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Европейский суд по правам человека огласит вердикт по жалобам компании Google в отношении судебных решений, вынесенных против компании в России. Дело касается двух серий разбирательств, инициированных в РФ. Первый административный иск привел к тому, что компании было предписано выплатить штрафы за отказ удалить со своей платформы YouTube ряд видеофрагментов, нарушающих законодательство РФ. Во втором, гражданском разбирательстве, компанию осудили за отказ восстановить функции монетизации на сайте YouTube российского телеканала "Царьград". В жалобе в ЕСПЧ компания ссылается на нарушение статьи 10 Конвенции по правам человека (свобода выражения мнения), а также статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство). Российский суд неоднократно штрафовал Google после выявленных Роскомнадзором нарушений. В марте Федеральная служба судебных приставов России сообщила, что с 2021 года взыскала с компании Google 13,4 миллиарда рублей штрафов. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Позднее Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО. Кроме того ряд штрафов был наложен на компанию после решения Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. В июне 2025 долг Google LLC в России составлял более 27,2 миллиарда рублей. За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной - о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее. В апреле Таганский суд Москвы признал Google виновной в разглашении данных военных, участвующих в СВО, данных о потерях и способе сдачи в плен.

https://ria.ru/20250702/google-2026643577.html

https://ria.ru/20250321/google-2006359043.html

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Дарья Буймова

технологии, россия, москва, google, youtube, европейский суд по правам человека (еспч), в мире