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ЕСПЧ вынесет решение по делу Google об обжаловании штрафов в России - РИА Новости, 08.07.2025
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01:34 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/espch-2027800533.html
ЕСПЧ вынесет решение по делу Google об обжаловании штрафов в России
ЕСПЧ вынесет решение по делу Google об обжаловании штрафов в России - РИА Новости, 08.07.2025
ЕСПЧ вынесет решение по делу Google об обжаловании штрафов в России
Европейский суд по правам человека огласит вердикт по жалобам компании Google в отношении судебных решений, вынесенных против компании в России. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:34:00+03:00
2025-07-08T01:34:00+03:00
технологии
россия
москва
google
youtube
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
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ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Европейский суд по правам человека огласит вердикт по жалобам компании Google в отношении судебных решений, вынесенных против компании в России. Дело касается двух серий разбирательств, инициированных в РФ. Первый административный иск привел к тому, что компании было предписано выплатить штрафы за отказ удалить со своей платформы YouTube ряд видеофрагментов, нарушающих законодательство РФ. Во втором, гражданском разбирательстве, компанию осудили за отказ восстановить функции монетизации на сайте YouTube российского телеканала "Царьград". В жалобе в ЕСПЧ компания ссылается на нарушение статьи 10 Конвенции по правам человека (свобода выражения мнения), а также статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство). Российский суд неоднократно штрафовал Google после выявленных Роскомнадзором нарушений. В марте Федеральная служба судебных приставов России сообщила, что с 2021 года взыскала с компании Google 13,4 миллиарда рублей штрафов. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Позднее Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО. Кроме того ряд штрафов был наложен на компанию после решения Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. В июне 2025 долг Google LLC в России составлял более 27,2 миллиарда рублей. За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной - о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее. В апреле Таганский суд Москвы признал Google виновной в разглашении данных военных, участвующих в СВО, данных о потерях и способе сдачи в плен.
https://ria.ru/20250702/google-2026643577.html
https://ria.ru/20250321/google-2006359043.html
https://ria.ru/20250301/sud-2002407509.html
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технологии, россия, москва, google, youtube, европейский суд по правам человека (еспч), в мире
Технологии, Россия, Москва, Google, YouTube, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире
ЕСПЧ вынесет решение по делу Google об обжаловании штрафов в России

ЕСПЧ огласит вердикт по жалобам Google на судебные решения в России

© AP Photo / Virginia MayoЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Логотип Google. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Европейский суд по правам человека огласит вердикт по жалобам компании Google в отношении судебных решений, вынесенных против компании в России.
Дело касается двух серий разбирательств, инициированных в РФ. Первый административный иск привел к тому, что компании было предписано выплатить штрафы за отказ удалить со своей платформы YouTube ряд видеофрагментов, нарушающих законодательство РФ.
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ: Google могут обязать выплатить штраф за незаконный сбор данных
2 июля, 03:59
Во втором, гражданском разбирательстве, компанию осудили за отказ восстановить функции монетизации на сайте YouTube российского телеканала "Царьград".
В жалобе в ЕСПЧ компания ссылается на нарушение статьи 10 Конвенции по правам человека (свобода выражения мнения), а также статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство).
Российский суд неоднократно штрафовал Google после выявленных Роскомнадзором нарушений.
В марте Федеральная служба судебных приставов России сообщила, что с 2021 года взыскала с компании Google 13,4 миллиарда рублей штрафов. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Позднее Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Роскомнадзор назвал сумму, которую взыскали с Google с 2021 года
21 марта, 06:17
Кроме того ряд штрафов был наложен на компанию после решения Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. В июне 2025 долг Google LLC в России составлял более 27,2 миллиарда рублей.
За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной - о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.
В апреле Таганский суд Москвы признал Google виновной в разглашении данных военных, участвующих в СВО, данных о потерях и способе сдачи в плен.
Штаб-квартира Google - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Суд рассмотрит жалобу Google на штраф в восемь миллиардов рублей
1 марта, 08:12
 
ТехнологииРоссияМоскваGoogleYouTubeЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)В мире
 
 
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