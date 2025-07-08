https://ria.ru/20250708/es-2027961679.html
ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне
ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне - РИА Новости, 08.07.2025
ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне
Станы ЕС, входящие в еврогруппу, на заседании во вторник окончательно утвердили вступление Болгарии в зону евро со следующего года, говорится в распространенном РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:41:00+03:00
2025-07-08T16:41:00+03:00
2025-07-08T16:41:00+03:00
болгария
страсбург
евросоюз
совет евросоюза
европарламент
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Станы ЕС, входящие в еврогруппу, на заседании во вторник окончательно утвердили вступление Болгарии в зону евро со следующего года, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза. Кроме того, Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге во вторник также большинством голосов утвердил решение о присоединении Болгарии к еврозоне. решение поддержал 531 депутат. Болгария таким образом станет 21-м членом еврозоны с 1 января 2026 год. В начале июня Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро с 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20250621/bolgariya-2024517069.html
болгария
страсбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, страсбург, евросоюз, совет евросоюза, европарламент, в мире
Болгария, Страсбург, Евросоюз, Совет Евросоюза, Европарламент, В мире
ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне
Станы ЕС окончательно утвердили вступление Болгарии в зону евро с 2026 года