Рейтинг@Mail.ru
ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/es-2027961679.html
ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне
ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне - РИА Новости, 08.07.2025
ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне
Станы ЕС, входящие в еврогруппу, на заседании во вторник окончательно утвердили вступление Болгарии в зону евро со следующего года, говорится в распространенном РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:41:00+03:00
2025-07-08T16:41:00+03:00
болгария
страсбург
евросоюз
совет евросоюза
европарламент
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Станы ЕС, входящие в еврогруппу, на заседании во вторник окончательно утвердили вступление Болгарии в зону евро со следующего года, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза. Кроме того, Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге во вторник также большинством голосов утвердил решение о присоединении Болгарии к еврозоне. решение поддержал 531 депутат. Болгария таким образом станет 21-м членом еврозоны с 1 января 2026 год. В начале июня Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро с 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20250621/bolgariya-2024517069.html
болгария
страсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, страсбург, евросоюз, совет евросоюза, европарламент, в мире
Болгария, Страсбург, Евросоюз, Совет Евросоюза, Европарламент, В мире
ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне

Станы ЕС окончательно утвердили вступление Болгарии в зону евро с 2026 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Станы ЕС, входящие в еврогруппу, на заседании во вторник окончательно утвердили вступление Болгарии в зону евро со следующего года, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.
Кроме того, Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге во вторник также большинством голосов утвердил решение о присоединении Болгарии к еврозоне. решение поддержал 531 депутат.
Болгария таким образом станет 21-м членом еврозоны с 1 января 2026 год.
В начале июня Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро с 1 января 2026 года.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Болгарин посетил ПМЭФ и сделал шокирующее заявление о ЕС
21 июня, 16:31
 
БолгарияСтрасбургЕвросоюзСовет ЕвросоюзаЕвропарламентВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала