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ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне

ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне - РИА Новости, 08.07.2025

ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне

Станы ЕС, входящие в еврогруппу, на заседании во вторник окончательно утвердили вступление Болгарии в зону евро со следующего года, говорится в распространенном РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:41:00+03:00

2025-07-08T16:41:00+03:00

2025-07-08T16:41:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Станы ЕС, входящие в еврогруппу, на заседании во вторник окончательно утвердили вступление Болгарии в зону евро со следующего года, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза. Кроме того, Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге во вторник также большинством голосов утвердил решение о присоединении Болгарии к еврозоне. решение поддержал 531 депутат. Болгария таким образом станет 21-м членом еврозоны с 1 января 2026 год. В начале июня Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро с 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20250621/bolgariya-2024517069.html

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болгария, страсбург, евросоюз, совет евросоюза, европарламент, в мире