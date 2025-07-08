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Британская епархия ААЦ осудила действия армянских властей - РИА Новости, 08.07.2025
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14:31 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/eparkhiya-2027905619.html
Британская епархия ААЦ осудила действия армянских властей
Британская епархия ААЦ осудила действия армянских властей - РИА Новости, 08.07.2025
Британская епархия ААЦ осудила действия армянских властей
Действия властей Армении, направленные против Армянской апостольской церкви, вызывают глубокую тревогу и ставят под угрозу свободу вероисповедания, заявили РИА... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:31:00+03:00
2025-07-08T14:31:00+03:00
армения
ереван
ирландия
гарегин ii
никол пашинян
армянская апостольская церковь
великобритания
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ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Действия властей Армении, направленные против Армянской апостольской церкви, вызывают глубокую тревогу и ставят под угрозу свободу вероисповедания, заявили РИА Новости в епархии Армянской церкви в Соединенном Королевстве и Ирландии. Ранее во вторник премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и церковных иерархов, пообещав лично возглавить борьбу против них. В соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) он назвал мирскими именами Гарегина II и арестованных архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, заявил, что они не имеют никакого отношения к Христу и что духовный центр Армянской апостольской церкви захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной, антигосударственной группировкой. "Недавние действия, направленные против Эчмиадзина и его святейшества Гарегина II, католикоса всех армян, вызывают глубокую тревогу. Любая попытка подорвать авторитет церковного руководства является нападением на всю Армянскую церковь и ставит под угрозу свободу вероисповедания. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими экуменическими партнерами и призываем к уважению, диалогу и защите священных институтов", - заявили в пресс-службе епархии. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Затем адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, ереван, ирландия, гарегин ii, никол пашинян, армянская апостольская церковь, великобритания
Армения, Ереван, Ирландия, Гарегин II, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Великобритания
Британская епархия ААЦ осудила действия армянских властей

Британская епархия: действия властей Армении угрожают свободе вероисповедания

CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin CathedralЭчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin Cathedral
Эчмиадзинский кафедральный собор. Архивное фото
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ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Действия властей Армении, направленные против Армянской апостольской церкви, вызывают глубокую тревогу и ставят под угрозу свободу вероисповедания, заявили РИА Новости в епархии Армянской церкви в Соединенном Королевстве и Ирландии.
Ранее во вторник премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и церковных иерархов, пообещав лично возглавить борьбу против них. В соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) он назвал мирскими именами Гарегина II и арестованных архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, заявил, что они не имеют никакого отношения к Христу и что духовный центр Армянской апостольской церкви захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной, антигосударственной группировкой.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви
Вчера, 11:05
"Недавние действия, направленные против Эчмиадзина и его святейшества Гарегина II, католикоса всех армян, вызывают глубокую тревогу. Любая попытка подорвать авторитет церковного руководства является нападением на всю Армянскую церковь и ставит под угрозу свободу вероисповедания. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими экуменическими партнерами и призываем к уважению, диалогу и защите священных институтов", - заявили в пресс-службе епархии.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Затем адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Армении потребовали возбудить дело против Пашиняна за нападки на церковь
Вчера, 13:58
 
АрменияЕреванИрландияГарегин IIНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьВеликобритания
 
 
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