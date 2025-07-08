https://ria.ru/20250708/eparkhiya-2027905619.html

Британская епархия ААЦ осудила действия армянских властей

Британская епархия ААЦ осудила действия армянских властей - РИА Новости, 08.07.2025

Британская епархия ААЦ осудила действия армянских властей

Действия властей Армении, направленные против Армянской апостольской церкви, вызывают глубокую тревогу и ставят под угрозу свободу вероисповедания, заявили РИА... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:31:00+03:00

2025-07-08T14:31:00+03:00

2025-07-08T14:31:00+03:00

армения

ереван

ирландия

гарегин ii

никол пашинян

армянская апостольская церковь

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599565389_0:266:2893:1893_1920x0_80_0_0_54844012ebb077aea6a03f4ab4b3fd44.jpg

ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Действия властей Армении, направленные против Армянской апостольской церкви, вызывают глубокую тревогу и ставят под угрозу свободу вероисповедания, заявили РИА Новости в епархии Армянской церкви в Соединенном Королевстве и Ирландии. Ранее во вторник премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и церковных иерархов, пообещав лично возглавить борьбу против них. В соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) он назвал мирскими именами Гарегина II и арестованных архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, заявил, что они не имеют никакого отношения к Христу и что духовный центр Армянской апостольской церкви захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной, антигосударственной группировкой. "Недавние действия, направленные против Эчмиадзина и его святейшества Гарегина II, католикоса всех армян, вызывают глубокую тревогу. Любая попытка подорвать авторитет церковного руководства является нападением на всю Армянскую церковь и ставит под угрозу свободу вероисповедания. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими экуменическими партнерами и призываем к уважению, диалогу и защите священных институтов", - заявили в пресс-службе епархии. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Затем адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/pashinyan-2027847486.html

https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html

армения

ереван

ирландия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ереван, ирландия, гарегин ii, никол пашинян, армянская апостольская церковь, великобритания