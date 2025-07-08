https://ria.ru/20250708/energoblok-2027996123.html

Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек

Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек - РИА Новости, 08.07.2025

Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек

Первый энергоблок возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" после запуска обеспечит электроэнергией порядка 3-4 миллионов человек, сообщил... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:10:00+03:00

2025-07-08T18:10:00+03:00

2025-07-08T19:50:00+03:00

в мире

турция

россия

мерсин (провинция)

александр новак

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аккую нуклеар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811405_0:338:2511:1750_1920x0_80_0_0_bddbbd0833557196cd0471452a8808ff.jpg

СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Первый энергоблок возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" после запуска обеспечит электроэнергией порядка 3-4 миллионов человек, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко. "После ввода в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" будет вырабатывать более 8,7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 3-4 миллиона человек — столько проживает, например, в провинции Мерсин и части соседней Аданы", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. Он отметил, что электроэнергия от АЭС "Аккую" будет поступать в единую энергосистему Турции, без распределения напрямую в конкретные населённые пункты. "Однако сравнение с численностью населения помогает наглядно представить масштаб: объем выработки одного энергоблока может обеспечить потребности в электроэнергии сотен населённых пунктов. Таким образом, даже один энергоблок АЭС "Аккую" будет иметь важное значение для энергетической стабильности как в регионе сооружения, так и в масштабах всей страны", - подчеркнул Дедусенко. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20250701/rosatom-2026599128.html

турция

россия

мерсин (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, мерсин (провинция), александр новак, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар