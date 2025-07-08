Рейтинг@Mail.ru
Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 08.07.2025 (обновлено: 19:50 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/energoblok-2027996123.html
Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек
Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек - РИА Новости, 08.07.2025
Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек
Первый энергоблок возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" после запуска обеспечит электроэнергией порядка 3-4 миллионов человек, сообщил... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:10:00+03:00
2025-07-08T19:50:00+03:00
в мире
турция
россия
мерсин (провинция)
александр новак
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аккую нуклеар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811405_0:338:2511:1750_1920x0_80_0_0_bddbbd0833557196cd0471452a8808ff.jpg
СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Первый энергоблок возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" после запуска обеспечит электроэнергией порядка 3-4 миллионов человек, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко. "После ввода в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" будет вырабатывать более 8,7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 3-4 миллиона человек — столько проживает, например, в провинции Мерсин и части соседней Аданы", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. Он отметил, что электроэнергия от АЭС "Аккую" будет поступать в единую энергосистему Турции, без распределения напрямую в конкретные населённые пункты. "Однако сравнение с численностью населения помогает наглядно представить масштаб: объем выработки одного энергоблока может обеспечить потребности в электроэнергии сотен населённых пунктов. Таким образом, даже один энергоблок АЭС "Аккую" будет иметь важное значение для энергетической стабильности как в регионе сооружения, так и в масштабах всей страны", - подчеркнул Дедусенко. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20250701/rosatom-2026599128.html
турция
россия
мерсин (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811405_2:0:2510:1881_1920x0_80_0_0_c04fb4f20d4b83f285439a10c3c4efc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, мерсин (провинция), александр новак, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар
В мире, Турция, Россия, Мерсин (провинция), Александр Новак, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Аккую Нуклеар
Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек

Дедусенко: первый блок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Первый энергоблок возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" после запуска обеспечит электроэнергией порядка 3-4 миллионов человек, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.
"После ввода в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" будет вырабатывать более 8,7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 3-4 миллиона человек — столько проживает, например, в провинции Мерсин и части соседней Аданы", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле.
Он отметил, что электроэнергия от АЭС "Аккую" будет поступать в единую энергосистему Турции, без распределения напрямую в конкретные населённые пункты.
"Однако сравнение с численностью населения помогает наглядно представить масштаб: объем выработки одного энергоблока может обеспечить потребности в электроэнергии сотен населённых пунктов. Таким образом, даже один энергоблок АЭС "Аккую" будет иметь важное значение для энергетической стабильности как в регионе сооружения, так и в масштабах всей страны", - подчеркнул Дедусенко.
Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Росатом" ведет переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую"
1 июля, 18:34
 
В миреТурцияРоссияМерсин (провинция)Александр НовакАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Аккую Нуклеар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала