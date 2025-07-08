Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек
Дедусенко: первый блок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Первый энергоблок возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" после запуска обеспечит электроэнергией порядка 3-4 миллионов человек, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.
"После ввода в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" будет вырабатывать более 8,7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 3-4 миллиона человек — столько проживает, например, в провинции Мерсин и части соседней Аданы", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле.
Он отметил, что электроэнергия от АЭС "Аккую" будет поступать в единую энергосистему Турции, без распределения напрямую в конкретные населённые пункты.
"Однако сравнение с численностью населения помогает наглядно представить масштаб: объем выработки одного энергоблока может обеспечить потребности в электроэнергии сотен населённых пунктов. Таким образом, даже один энергоблок АЭС "Аккую" будет иметь важное значение для энергетической стабильности как в регионе сооружения, так и в масштабах всей страны", - подчеркнул Дедусенко.
Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").