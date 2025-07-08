https://ria.ru/20250708/elektroseti-2027863811.html

"Электросети Армении" продолжат работу в штатном режиме после обыска

"Электросети Армении" продолжат работу в штатном режиме после обыска - РИА Новости, 08.07.2025

"Электросети Армении" продолжат работу в штатном режиме после обыска

Глава совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении" Нарек Карапетян заявил, что компания продолжит работать в штатном режиме после проведенного там во... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:24:00+03:00

2025-07-08T12:24:00+03:00

2025-07-08T12:40:00+03:00

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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Глава совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении" Нарек Карапетян заявил, что компания продолжит работать в штатном режиме после проведенного там во вторник обыска.Сотрудники армянских силовых структур пришли во вторник с обыском в офис "Электросетей Армении", сообщал ранее Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу компании."Мы продолжим работать в штатном режиме", - сказал журналистам Нарек Карапетян, который является племянником арестованного в Армении бизнесмена Самвела Карапетяна. При этом он выразил мнение, что силовики продолжат начатый ими процесс.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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