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"Электросети Армении" продолжат работу в штатном режиме после обыска - РИА Новости, 08.07.2025
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12:24 08.07.2025 (обновлено: 12:40 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/elektroseti-2027863811.html
"Электросети Армении" продолжат работу в штатном режиме после обыска
"Электросети Армении" продолжат работу в штатном режиме после обыска - РИА Новости, 08.07.2025
"Электросети Армении" продолжат работу в штатном режиме после обыска
Глава совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении" Нарек Карапетян заявил, что компания продолжит работать в штатном режиме после проведенного там во... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:24:00+03:00
2025-07-08T12:40:00+03:00
электросети армении
армения
ереван
самвел карапетян
электрические сети армении
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Глава совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении" Нарек Карапетян заявил, что компания продолжит работать в штатном режиме после проведенного там во вторник обыска.Сотрудники армянских силовых структур пришли во вторник с обыском в офис "Электросетей Армении", сообщал ранее Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу компании."Мы продолжим работать в штатном режиме", - сказал журналистам Нарек Карапетян, который является племянником арестованного в Армении бизнесмена Самвела Карапетяна. При этом он выразил мнение, что силовики продолжат начатый ими процесс.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html
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электросети армении, армения, ереван, самвел карапетян, электрические сети армении, преследование карапетяна в армении
Электросети Армении, Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Электрические сети Армении, Преследование Карапетяна в Армении
"Электросети Армении" продолжат работу в штатном режиме после обыска

Нарек Карапетян: "Электросети Армении" продолжат работать в штатном режиме

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Глава совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении" Нарек Карапетян заявил, что компания продолжит работать в штатном режиме после проведенного там во вторник обыска.
Сотрудники армянских силовых структур пришли во вторник с обыском в офис "Электросетей Армении", сообщал ранее Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу компании.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа
5 июля, 21:09
"Мы продолжим работать в штатном режиме", - сказал журналистам Нарек Карапетян, который является племянником арестованного в Армении бизнесмена Самвела Карапетяна. При этом он выразил мнение, что силовики продолжат начатый ими процесс.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Карапетян подал в суд на пресс-секретаря Пашиняна за клевету
Вчера, 10:55
 
Электросети АрменииАрменияЕреванСамвел КарапетянЭлектрические сети АрменииПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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