"Электросети Армении" продолжат работу в штатном режиме после обыска
Нарек Карапетян: "Электросети Армении" продолжат работать в штатном режиме
Линии электропередач. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Глава совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении" Нарек Карапетян заявил, что компания продолжит работать в штатном режиме после проведенного там во вторник обыска.
Сотрудники армянских силовых структур пришли во вторник с обыском в офис "Электросетей Армении", сообщал ранее Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы продолжим работать в штатном режиме", - сказал журналистам Нарек Карапетян, который является племянником арестованного в Армении бизнесмена Самвела Карапетяна. При этом он выразил мнение, что силовики продолжат начатый ими процесс.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.